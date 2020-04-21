海軍召回點害慘！多家超商＆美食店受害　一中商圈部分停業「全面大消毒」

▲台中市政府再度開記者會，公布新增4處足跡。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府21日下午再度緊急召開記者會，公布新增4處磐石艦隊確診軍士官足跡，包括7-11沙鹿區保屏門市、7-11一中門市、全家便利商店一中漾店、I-PLAZA3樓廁所，市府柔性勸導自主停業，並全面消毒，市府強調，民眾不要存有獵巫心態，應一起合作，補全破網。

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▲衛生局長曾梓展說明新增足跡。

台中市衛生局長曾梓展、經發局長張峯源、環保局長吳志超和新聞局長黃國瑋，下午針對艦隊確診官兵所到過的足跡召開記者會，新增4點，其中有3家在一中商圈內，全市累計已有14個足跡熱點。

▲經發局長張峯源說明自主停業規定。

黃國瑋指出，台中一中外面是國防部選定艦隊官兵召回的集合點，外界相當關心相關足跡，經過中央手機定位和市府交叉比對，主動公布新增4處，讓民眾更加警覺，目前整個一中商圈都在消毒當中，這也顯示疫調需要中央與地方互相合作，相輔相成，一起把破網補齊。

曾梓展說，市府秉持最高原則，就是疫情調查到哪裡，就公佈到哪裡，今天如實公布新增地點，包括沙鹿區的7-11保屏門市、北區7-11一中門市、北區全家超商一中漾店和北區I-PLAZA的3樓廁所，據確診官兵回覆，在4月18日要去台中一中外面集合前，先去超商購買午餐、衛生紙，而去I-PLAZA則是單純去3樓上廁所。

至於超商和美食廣場店員，以及附近的台中科技大學進修部師生，是否也該納入自主管理，曾說，會將資料提供給中央參考，其實，只要當事人戴口罩，足跡經過消毒，店家並不一定要停業14天，接觸的店員只要有適當的自主健康管理就可以。

曾也呼籲，敵人只有一個就是病毒，希望各界不要用獵巫和肉搜心態，看待這幾起確診個案，不要責怪、不要歧視，只有彼此互相信任，才有助疫調進行，共同防疫。

吳志超說，昨天清潔人員是針對台中一中周圍的人行道消毒，今天下午則是針對一中商圈全面消毒，如今對於新增4個地點，已趕緊加強消毒，不排除明天持續第2次、第3次，讓民眾安心。

張峯源說，目前7-11已同意自主停業，全家和I-PLAZA還在協助中，市府會先前往張貼公告，希望自主停業，自行停業，直到獲得市府聯合小組的認可安全後，才能復業，提供消費者安全的環境，如果通過市府稽查，最快3天就可復業，他以沙鹿的家樂福為例，店家經過2次消毒完成，中午已經恢復營業。

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