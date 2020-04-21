1.3萬片口罩大方送！彰化直播主做公益　彰化、桃園、新北三地發放

▲直播主胡凱彬本周四到彰化火車站送3千片口罩。（圖／翻攝胡凱彬臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化網路直播主胡凱彬日前發現跟廠商進貨贈送的3萬片口罩，因為沒有入帳，一直放在倉庫內，由於是防疫物資無法販賣，他決定花2周分贈給鄉親，19日首日辦在故鄉永靖，接下來將在24日於彰化火車站發放3千片口罩，25日及26日將到桃園及新北市各發放5千片，屆時地點也將在臉書公布。

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▲直播主胡凱彬意外發現倉庫內放有3萬片口罩，決定分贈鄉親做公益。（圖／民眾提供）

胡凱彬20日在臉書宣布「重要公告 大力轉發金嘆號！我們團隊將在本週四4月23日，下午5點，在彰化火車站發放口罩3,000份，任何民眾可以免費領取一人限領一份，發完為止，幫忙大力轉發，讓彰化市的人知道」。宣告文一出，很快被轉發超過百位網友分享，大按讚。

▲送口罩首日在永靖舉行，500片在1小時內就發光。（圖／民眾提供）

據了解在永靖鄉長大的胡凱彬，2年來從事網路專營藝品直播拍賣工作，已經累積一定的高人氣，去年跟廠商進衛生紙時，廠商回送口罩當贈品，就這樣一直放在倉庫內，一直到日前工作人員在整理倉庫時才發現。

胡凱彬也說，這批口罩沒有入帳也是防疫物資，也不能轉賣，決定花2周的時間分贈給彰化及台灣各地的鄉親做公益，期盼國民身體健康、疫情趕快遠離。

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