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譚德塞「WHO首日就發警告」112天還原打臉　台灣通報「可能人傳人」關鍵字曝光

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）堅稱台灣沒說會人傳人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

WHO秘書長譚德塞20日再度回應國際「為何對台灣以讀不回」的質疑，堅稱第一份疫情通報來自中國武漢，且台灣從未說過會人傳人，還說「WHO內部沒有任何秘密，從第一天開始就不曾對美國隱匿疫情」，而且WHO一開始就發出警告。本篇整理譚德塞過往回應，追溯至去年底，事實上，台灣12月31日聯絡WHO和中國CDC時，中國證實有27例不明原因肺炎，當時WHO僅回「會交由專家小組進行評估」，並無進一步解釋，也未有警告。

12月31日

陸委會指出，有關外傳中國大陸武漢市出現數名肺炎病例，疾病管制署31日向中國大陸疾控中心及世界衛生組織（WHO）IHR窗口確認疫情訊息，提及「非典型肺炎」，及患者「隔離治療」。陸方於31日傍晚回應，當地發現27例肺炎病例，7例病情危重，均已進行隔離治療，有2例病情好轉，並提到若有進一步消息，將及時通報。

WHO僅回應，交由專家小組進行評估。

1月5日

WHO不建議國際進行任何旅遊、貿易限制。

1月14日

WHO表示新冠病毒「有限度」人傳人，並提及可能進一步擴大。WHO駐中代表高力（Dr. Gauden Galea）稱讚中國面對疫情處理迅速，快速識別病毒並完成基因測序，顯示中國在2003年SARS後進步快速。

同天，台灣疾管署指出，出現在泰國個案，該名61歲女性從未到過疫情主要發生的武漢華南海鮮市場，目前觀察重點在於個案傳染機制，無法排除人傳人可能性。

1月21日

新冠肺炎病例218例，WHO指出，現有證據僅能「有限度人傳人」，但「無明確證據表明持續人傳人」。

1月23日

中國800例確診、25死，譚德塞表示僅是中國的公衛緊急事件，而且中國在防疫處理上「展現高度透明」。

1月24日

WHO定調疫情「不構成」國際公衛緊急事件。

1月25日

越南衛生部證實境內確診2起病例，患者均為中國人且具有父子關係。WHO終於在報告中確認，病毒「可以在人與人之間傳播」。

1月30日

WHO宣布「國際公共衛生緊急事件」，譚德塞稱讚中國為了保護全世界所做出的犧牲，否則情況會更嚴重。

1月31日

WHO指出，國際「毫無理由」為了新冠肺炎，對中國發出旅遊和貿易限制令；譚德塞說，「WHO不建議且事實上反對任何旅遊及貿易的限制。

當天，譚德塞提到中國以外，有3個國家出現人傳人情形，沒提到台灣，被台灣網友湧入推特「提醒」。

2月7日

萊恩博士指出，「但我們沒有看到湖北以外的其他省份出現同樣的傳播情況，也沒有在香港、澳門看到。」這段話的末尾，他也把台灣加了進去。

2月10日

WHO在晚間11時發布推文，WHO的國際公衛專家先遣隊抵達中國。

2月11日

譚德塞表示在中國境外發現的一小部分病例可能釀成「更大的火勢」但目前只是「火花」（spark）程度，「我們必須團結對抗病毒，保證疫情免於失控。」

2月12日

譚德塞在記者會上被問及是否受到中國政府施壓，被迫講好聽話保住中國面子，譚回答中國為防堵疫情做出許多有益的貢獻。

2月14日

WHO顧問專家表示，隔離封城效果有限，最終可能全球3分之2人都感染。

當天中國病例突然暴增1.5萬例，累計確診近6萬例，但日內瓦的數據和中國政府不同調，只顯示新增1820例，累計確診4萬6550例。WHO解釋，中國首次報告實驗室確診外的臨床診斷病例，WHO為確保標準一致，才會只採取實驗室通報的確診數。

2月16日

譚德塞讚賞中國政府的果斷，表示封城等措施雖然讓中國做出很大犧牲，但確實有效減少疫情向境外擴散。

2月17日

譚德塞在慕尼黑安全會議上表示，請各國政府、企業和新聞機構與WHO合作，「發出適當級別的警報，而不是煽動歇斯底里的情緒。」他深夜PO文表示疫情走向難料，被網友留言灌爆。

2月18日

25國出現確診病例，中國新增病例數下降，譚德塞表示要小心解讀這個趨勢，因為有可能改變。不過他也提到，12位世界組織及全球各地專家組成的專家，和中國組成專家團隊研究病毒特性等，將為世界提供「機會之窗」，讓衛生系統及醫護人員提早做好準備。

同天，世衛專家布里安（Sylvie Briand）表示，應該防堵病毒，而不是防堵人群；對於有聲音建議民眾不要乘船出遊，萊恩博士也提出反對意見，認為現階段中國境外確診病例「只有極少數」，而且死亡率僅有2％，請大家不要過度反應。

當時鑽石公主號已停靠日本橫濱港，後來還有至尊公主號等郵輪也陸續傳出群聚感染。

2月19日

譚德塞公開讚美中國的防疫犧牲救了全世界，而且中國境外除了日本「鑽石公主號」的特別二例，並沒有看到持續性的「社區感染（local transmission）」。

2月25日

到中國訪察的萊恩博士大讚中國防疫表現，「若確診新冠肺炎的話，會想留在中國接受治療。」

3月2日

譚德塞表示，現在談疫情全球大流行還太早。

3月11日

以2019年12月31日為疫情通報第一天，第72天WHO宣布全球大流行。

3月28日

WHO專家萊恩博士（Mike Ryan）接受香港記者訪問，被問到台灣相關問題時，疑似突然訊號不好沒聽見，接著疑似網路斷線，但斷線前看到他的手部移動。

4月8日

譚德塞在記者會上明確提出「台灣」兩字，台灣躍上國際檯面，他表示受到來自台灣的汙衊性字眼、種族歧視，而且政府默許這種行為。

4月20日

美國總統川普14日宣布將停止金援WHO後，17日晚間又在推特PO文質疑「為何WHO忽視台灣的示警郵件」？

譚德塞20日在日內瓦記者會上表示，第一份通報來自中國武漢，「我們從第一天就已經警告，這（新冠肺炎）是個每個人都應該起身對抗的魔鬼。」並強調台灣在在2019年12月31日的通報中，並未提及人傳人現象。

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