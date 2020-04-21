敦睦艦隊染疫接觸318人送桃園檢疫所　鄭文燦：堅守防疫4原則

▲桃園市長鄭文燦21日針對敦睦艦隊官兵確診後有接觸者318人送桃園檢疫所時表示，堅持防疫4項原則可讓疫情不會變成社區感染。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對敦睦艦隊發生官兵確診案例還涉足全台多縣市，鄭文燦上午主持防疫會議後指出，台灣防疫的成功有很多條件，但他認為主要有4個重要條件可讓疫情不會演變成為社區感染，包括疫調要精準、隔離要確實、誠實不隱匿，要有同理心，但最重要是後續的追蹤與隔離要做好，未來幾天要防止社區感染，不能讓防疫有任何缺口。

鄭文燦指出，台灣防疫成功有很多的條件，他認為有4個重要的條件可讓疫情不會演變成為社區感染，包括第一疫調要精準，不能夠有隱匿或者是缺漏，當然這個部分需要我們的公衛同仁跟警察同仁抽絲剝繭，一次、兩次複查以後才能夠拚出完整的足跡圖，由此匡列出近距離接觸需要隔離的民眾。

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▲敦睦艦隊官兵染疫後曾涉足桃園市場館，市府衛生局加派人力完成消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第二是隔離要確實，不能趴趴走，必須要全程管制，當然我們需要給予支持、關懷與全程陪伴；第三要誠實不隱匿，不能有隱匿或者是造謠，疫情資訊要能夠充分掌握，所以要誠實，當然當事人會擔心個人隱私權問題，疫調資訊也要保密，所以要誠實中；第四是要同理心，對於確診或者是隔離或檢疫的民眾，我們要給他們支持、關懷、祝福，不能貼標籤、不能夠有歧視待遇，這是我認為最重要的四個防疫原則。

此外，這次敦睦艦隊官兵24個確診，桃園市府已公布足跡圖，也做了封館消毒，但最重要是後續的追蹤、隔離要做好，未來的幾天要防止社區感染，所以還是要上緊發條並全力以赴，不能讓疫情有任何缺口，打仗要到最後一刻，所以目前心情上是絕對要以高標準來對待這次的事件。

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