疫情重創航空與民間企業　鄭文燦：希望政府給予最大支持與挹注

▲桃園市長鄭文燦21日表示，受到疫情衝擊，造成航空業與民間企業蒙受重大損失，希望政府能給予最大支持，市府也會積極協助業者度過寒冬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對航空業與民間企業因疫情造成嚴重衝擊，桃園市長鄭文燦21日表示，其中華航已達成減薪15%的決定，適用於一般員工，希望政府針對華航、長榮與星宇等國籍航空公司給予業者更大支持，市府也會積極的協助業者度過寒冬；此外，福特桃園廠因零件供應鏈斷鍊將停工5個月，市府勞動局將介入以確保800名員工工作權益，也希望政府能重視汽車工業。

鄭文燦指出，受到疫情衝擊，各行各業營業嚴重衰退，其中航空業是重災區，包括華航公司已達成減薪15%的決定，適用在一般員工，華航要度過寒冬需要更大的努力，希望政府能給予華航與員工更大支持，紓困貸款一定要及時到位，航空業現在營收幾乎下降到谷底，又要負擔很沉重的防疫工作，希望政府給予華航、長榮、星宇等國籍航空公司最大的支持，市府也會積極協助。

鄭文燦還說，桃園市汽車工業的重鎮，其中福特中壢廠因為供應鏈斷鍊將停產5個月，停產後對於員工工作權還是要保障，市府已委請勞動局介入，希望800位員工的工作權能夠獲得確保，當然供應鏈斷鍊的問題是很多汽車工業的情況，希望政府也能注重汽車工業，包括零組件產業在未來這段時間是否可能陷入衰退，政府都要積極重視。

▲桃園市長鄭文燦日前視察中壢觀光夜市防疫工作與攤商互動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，政府的紓困護弱勢政策，包括老少與中低收入戶，20日已經正式入帳，每個月1500元，受益民眾到達5萬2千人，總金額第一個月就到達7800萬元，希望各區公所能夠廣為宣導，因為是直接撥付到帳號，所以請社會局能發廣為宣傳讓市民瞭解。

針對1萬5千位居家隔離或檢疫民眾，目前已有5千3百人申請1萬4千元的防疫補償金，這部分則進行得很順利，大概有超過一半是採取線上申請，市府希望這防疫補償金能夠給予受檢民眾更大的支持。

另外針對小攤商的50萬元的紓困貸款案，鄭文燦強調這是及時雨，可以給營業衰退或周轉困難的攤商朋友申請50萬元紓困貸款，但目前有相當多的部分是沒有稅籍，他只有會員證明，其次是部分攤商因過去生活困難，有信用前科，銀行對有信用前科的紓困貸款案會採取比較保守、不受理態度，針對這兩個狀況，市府會向經濟部與中部辦公室反映，希望研議一下如何積極協助，讓攤商若有需求可以申請到50萬元紓困貸款。

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