南投埔里、仁愛多條村里道路破損　縣長會勘指示發包工程改善

▲▼南投縣長林明溱率相關單位，與地方民代、村里長，逐一會勘改善受損道路工程。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣埔里鎮桃米、大城、北梅里6條鄰里道路，以及仁愛鄉互助村原名路破損危險難行，經地方民眾反映村里長、縣議員，縣長林明溱17日實地會勘，敲定動支近600萬元，責由工務處加速測設發包改善。

林縣長指出，這些村里的小型工程，雖只是小小路面改善，但對賴以進出的民眾來說卻非常重要，而且如果沒有做，萬一民眾通行發生意外，難免造成重大損傷，誰都不忍這樣的事情發生。因此縣長都不辭辛勞繁瑣一件件去看，只要確定有必要就會馬上動起來改善，也非常感謝潘一全副議長及立委馬文君的重視協助。

會勘的道路包括，桃米里桃米巷祿天臺及18-1號路段，桃米里長曾秀桃向林縣長反映說，這2段桃米巷總長約300公尺，路寬分別有5及8公尺，除了路面年久失修，還有部分路基塌陷導致積水難消，亟需刨除後重新封層改善，縣府工務處估計約需120萬元經費。

大城里長黃鈴蘭、代表李春生則帶領林縣長走訪了安八街、安十街、中山路三段271、27巷及大同一巷，共將獲得約260萬元經費改善長近1公里的路面。

其中大同一巷除了路面破損，林縣長還注意路面與鄰園落差近50公分，雖難設護欄但仍指示，應增設反光警示桿提高安全性，另外大城里2鄰鄰長劉秀靜反映的巷道轉彎狹窄盼改善臨路水閘門的心聲，也獲林縣長指示工務處研辦。

北梅里長林輝彰則陪同林縣長勘查梅子路、仁愛路的兩段巷道，見到總長約275公尺的路段，鋪面粉碎裂化粒料分離，林縣長也同意責由工務處動支80多萬元重鋪徹底改善。

縣議員黃世芳反映亟待改善的仁愛鄉互助村原名路農路改善工程，也將動支約110多萬元發包，重鋪約340公尺混凝土路面。

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