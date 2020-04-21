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雲端最前線／磐石艦確診去過哪？足跡曝光遍佈10縣市

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新聞節目中心／綜合報導

國防部20日深夜突然表示，經過再次清查，確認航程中就診人數就有148人、看診達226人次，其中發燒5人，說法一變再變引發爭議，再加上確診官兵足跡遍佈十縣市，匡列地點不斷增加，地方首長紛紛說出重話，就怕一個破口引爆全台危機。《雲端最前線》21日邀請立法委員劉世芳、台北市醫師公會常務理事張孟源、資深軍事專家宋兆文以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

▲海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群執行消毒作業。（圖／國防部提供）

截至20日，磐石艦確診24例，目前所有官兵都集中在檢疫所與醫院觀察，由於艦上有3人被驗出抗體，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，本次群聚已經進入「次波感染」，再加上船艙狹小，密切接觸者眾多，後續可能會有潛伏期個案陸續發病，不排除未來幾天會有更多確診數。

根據CNN報導，北韓領導人金正恩因為心血管手術病危，急救觀察中，但韓國聯合新聞通訊社則引述政府官員指出，並沒有獲得此項消息。另外國際原油持續暴跌，出現史上首次美國原油期貨價格跌破0元，對全球經濟又會有什麼影響？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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