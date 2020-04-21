　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／磐石艦1確診官兵「遺失身分證」報案　高雄派出所8警居家隔離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄市一間派出所有7名員警居家隔離，因為磐石艦1名確診官兵前往報案過 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一間派出所有7名員警居家隔離，因為磐石艦1名確診官兵前往報案過 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了追查確診者足跡，通常都會請警方協助，這次調查磐石艦上的確診官兵的足跡也是一樣，不過員警卻發現自己跟確診者在同個地點。一名確診者15日前往高雄市一間派出所報案，同時完成受理程序，現在這間派出所裡頭的3名員警依照規定通報衛生局來進行採檢之外，也要接受14天的居家隔離，另外有5名員警自主管理，讓分局長相當無奈表示，這就是當警察的風險。

▲高雄市一間派出所有7名員警居家隔離，因為磐石艦1名確診官兵前往報案過 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一間派出所有7名員警居家隔離，因為磐石艦1名確診官兵前往報案過 。（圖／記者吳奕靖攝）

分局長強調目前都採取謹慎態度處理，當天這名確診者是來報案，表示自己身分證遺失，「就是這麼巧！我們也碰到了，我們會仔細的進行後續觀察」。因為員警協助疫調，16日發現一名確診者來過派出所，所以消息傳出後，知情的相關人員都很意外，「什麼！這個人有來報過案，就暈倒了」。分局長一問才知道是「身分證遺失」，目前這間派出所已經進行消毒，同時讓8名員警居家檢疫14天，而派出所警力不足的部分，將從其他派出所來徵調。

轄區分局長表示，一次匡列8名員警，主要是依照確診者當天報案時間認定，所以除了值班員警之外，還有同梯班次的1名巡佐以及1名員警，第一時間接獲消息之後，已經通報衛生局，也完成相關採檢，目前採取居家隔離，另外有5名員警是同梯上班，也被要求要「自主管理」，為了安全起見，這4名自主管理的同事目前也是「請假」在家。分局長說：「他們有接觸，我們請衛生局來評估，因為他有來報案，我們每天都有接觸那麼多民眾，這個部分我們是自保也是保護民眾」。

▲▼左營海軍基地消毒。（圖／記者洪正達攝）

▲▼左營海軍基地消毒。（圖／記者洪正達攝）

ET快訊
快訊／國3木柵隧道火燒車！　上班車流嚴重回堵
13確診官兵「跟女友發生關係」　離開營區衝旅館…高雄2地曝光
前台灣省議會議長劉炳偉口腔癌病逝　享壽67歲
獨／磐石艦1確診官兵「遺失身分證」報案　高雄派出所7警居家隔
高雄裸女桶屍竟是「地主媳擁百坪金店面」　老公從容換裝被直擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男擁槍毒「脾氣暴躁」！警重裝埋伏...朋友敲門「助攻」成擒

快訊／木柵隧道火燒車！駕駛嚇傻急停濃黑煙狂竄…上班車流嚴重回堵

觀音山深夜驚傳火燒車　警消滅火後尋獲一具焦屍...身分待查

獨／磐石艦1確診官兵「遺失身分證」報案　高雄派出所8警居家隔離

地主媳「卡拉OK店」遭痛毆擄走　6年後成裸女桶屍！冒出祕密證人

前文化部司長涉嫌收賄60萬還出國爽玩　檢漏夜訊問後聲請羈押禁見

高雄裸女桶屍竟是「地主媳擁百坪金店面」　老公從容換裝被直擊

讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」　衝校園砍人呆站原地

空勤遭爆吃案！海豚直升機「小港機場摔翻」　總隊長遲不上報

租屋遇到張淑晶！女房客一天都沒住到　還要賠8.7萬元房租

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

軍中風氣「下情無法上達」　陳時中：怕被排擠吃壞肚子不敢講

高雄男擁槍毒「脾氣暴躁」！警重裝埋伏...朋友敲門「助攻」成擒

快訊／木柵隧道火燒車！駕駛嚇傻急停濃黑煙狂竄…上班車流嚴重回堵

觀音山深夜驚傳火燒車　警消滅火後尋獲一具焦屍...身分待查

獨／磐石艦1確診官兵「遺失身分證」報案　高雄派出所8警居家隔離

地主媳「卡拉OK店」遭痛毆擄走　6年後成裸女桶屍！冒出祕密證人

前文化部司長涉嫌收賄60萬還出國爽玩　檢漏夜訊問後聲請羈押禁見

高雄裸女桶屍竟是「地主媳擁百坪金店面」　老公從容換裝被直擊

讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」　衝校園砍人呆站原地

空勤遭爆吃案！海豚直升機「小港機場摔翻」　總隊長遲不上報

租屋遇到張淑晶！女房客一天都沒住到　還要賠8.7萬元房租

高雄男擁槍毒「脾氣暴躁」！警重裝埋伏...朋友敲門「助攻」成擒

外縣市確診者難掌控　侯友宜談磐石艦：中央疫調出爐應立即通知地方！

羅伯派汀森《蝙蝠俠》延後上映3個月！《沙贊！2》《閃電俠》也改期

A-Rod準備買大都會對決基特　正籌措資金收購股份

東奧延期「3000億日圓」追加費用　IOC證實：安倍同意由日本負擔

快訊／木柵隧道火燒車！駕駛嚇傻急停濃黑煙狂竄…上班車流嚴重回堵

搭15小時夜車趕路　湖北「類包機」學童不喊苦：終於能見爸爸了

觀音山深夜驚傳火燒車　警消滅火後尋獲一具焦屍...身分待查

王令麟帶隊參訪醒吾科大談結盟　助學生打造人生第一桶金

原油價格見負嚇趴塑化股　台塑四寶早盤開低走低

好市多賣「真理褲」老公超興奮！　她換上實拍附圖網全讚老司機

社會熱門新聞

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

即／台中男持刀猛刺1女脖子

地主媳擁百坪金店面　竟因2萬元遭勒斃棄屍

讀國中示愛被打槍！內向高三生又告白遭拒「你死心」砍人

18歲女學生教室趴睡遭砍　校方回應了

不爽小黃違規　騎士報警卻爆衝突

觀音山驚傳火燒車　車內尋獲一焦屍

獨／磐石艦1確診官兵報案　高雄7警居家隔離

即／林益世出現了！首次報到穿拖鞋

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔

房內一條紅內褲！正宮崩潰：雙人床桿都斷了

疑暗戀不成！18歲男翻牆闖校園猛刺女學生

更多熱門

相關新聞

搭15小時夜車　類包機學童不喊苦

搭15小時夜車　類包機學童不喊苦

接返滯留湖北台灣人的「類包機」，預計今晚19時50分將再有一架次從上海浦東機場起飛，載運約230人返抵台灣桃園機場。眼見睽別多日終於能回家，一位陸配在關心搭夜車的兒子會不會累時，小朋友不但不喊苦，還表示很興奮，因為「我能跟最愛的爸爸相見了。」

官兵染疫　李正皓256字解析誰的錯

官兵染疫　李正皓256字解析誰的錯

艦上官兵染疫早知情？　國防部2不尋常動作洩底

艦上官兵染疫早知情？　國防部2不尋常動作洩底

歐洲聯賽重啟！德甲有望5月9日開踢

歐洲聯賽重啟！德甲有望5月9日開踢

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

不敵疫情！傳全球鞋王寶成擬放無薪假

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎派出所居家檢疫員警磐石艦海軍身分證

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

即／負油價來了　原油首次跌破0元

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

譚德塞：第一份疫情通報來自武漢

《鬼媽媽》結局韓網友揪8問題點

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

快訊／國防部：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒

星總理夫人何晶發文：嘻嘻！嘻嘻嘻

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面