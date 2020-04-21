獨／磐石艦1確診官兵「遺失身分證」報案　高雄派出所8警居家隔離

▲高雄市一間派出所有7名員警居家隔離，因為磐石艦1名確診官兵前往報案過 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了追查確診者足跡，通常都會請警方協助，這次調查磐石艦上的確診官兵的足跡也是一樣，不過員警卻發現自己跟確診者在同個地點。一名確診者15日前往高雄市一間派出所報案，同時完成受理程序，現在這間派出所裡頭的3名員警依照規定通報衛生局來進行採檢之外，也要接受14天的居家隔離，另外有5名員警自主管理，讓分局長相當無奈表示，這就是當警察的風險。

▲高雄市一間派出所有7名員警居家隔離，因為磐石艦1名確診官兵前往報案過 。（圖／記者吳奕靖攝）

分局長強調目前都採取謹慎態度處理，當天這名確診者是來報案，表示自己身分證遺失，「就是這麼巧！我們也碰到了，我們會仔細的進行後續觀察」。因為員警協助疫調，16日發現一名確診者來過派出所，所以消息傳出後，知情的相關人員都很意外，「什麼！這個人有來報過案，就暈倒了」。分局長一問才知道是「身分證遺失」，目前這間派出所已經進行消毒，同時讓8名員警居家檢疫14天，而派出所警力不足的部分，將從其他派出所來徵調。

轄區分局長表示，一次匡列8名員警，主要是依照確診者當天報案時間認定，所以除了值班員警之外，還有同梯班次的1名巡佐以及1名員警，第一時間接獲消息之後，已經通報衛生局，也完成相關採檢，目前採取居家隔離，另外有5名員警是同梯上班，也被要求要「自主管理」，為了安全起見，這4名自主管理的同事目前也是「請假」在家。分局長說：「他們有接觸，我們請衛生局來評估，因為他有來報案，我們每天都有接觸那麼多民眾，這個部分我們是自保也是保護民眾」。

▲▼左營海軍基地消毒。（圖／記者洪正達攝）