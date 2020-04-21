追撞還怪警車停太遠　駕駛「拳頭毆警秒催油門逃」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

有毒品等前科的郭姓男子去年11月8日傍晚5時許開車外出，不慎發生追撞車禍，警方到場後又質疑警車停太遠，一氣之下出拳企圖毆打潘姓警員，隨後回到車上逃離現場。屏東地院法官認為，郭男未尊重公務員依法執行職務，還暴力相向，最後依妨害公務罪，累犯，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，郭男因為施用毒品案件，被嘉義地院判處有期徒刑4月確定，直到2018年4月才執行完畢；他2019年11月8日傍晚5時許開車外出，行經屏東縣里港鄉中山南路與里嶺路口時，不慎撞上前方梁男駕駛的轎車。

屏東縣里港警分局大平派出所潘姓警員接獲通報，一抵達現場就受到郭男質問「為什麼將警車停在遠處」，接著險些遭拳頭毆打，閃過之後又是一陣拉扯、怒吼，不僅制服上衣被扯亂，連密錄器也被扯下來。此時，有路過的熱心民眾見義勇為，上前制止，郭男這才停手，並立即開車逃離現場。

不過，郭男大約逃逸30分鐘就被警方循線逮捕，由於施暴過程不僅梁姓駕駛全程目睹，還有行車紀錄器翻拍照片、上前幫忙的民眾為證，根本賴不掉。

屏東地院法官認為，郭男遇到紛爭不思以理性方式解決，也未能尊重公務員依法執行職務，還暴力相向，考量到他的態度、動機以及犯後逃逸等狀況，最後依妨害公務罪，累犯，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。