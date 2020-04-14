快訊／不配合居家檢疫還大鬧機場　台商拒繳100萬！查封台南9筆土地等拍賣

▲盧姓台商不配合居家，不但大鬧小港機場，還涉嫌破壞防疫計程車的隔幕。（圖為資料照／記者許宥孺翻攝）

記者劉昌松／台北報導

盧姓台商上個月才從廈門返台，卻在入境時不配合填寫資料，還企圖轉往高雄小港機場搭機出境，被有關單位緊急攔下，高雄地檢署日前已經依妨害公務等4項罪嫌將盧姓台商起訴，但盧拒繳違反《傳染病防治法》100萬元罰款，行政執行署台北分署已查封盧姓台商在台南關廟區等地有9筆土地，等待鑑價拍賣。

盧姓台商(65歲)是在3月9日從廈門抵達台北松山機場，依規定必須居家檢疫到3月24日，但因為他在機場不配合填寫聯絡方式等資料，機場檢疫官安排他隔離住宿，但是當天他沒乖乖入住指定旅館，經警政單位協尋，發現盧男已轉往高雄小港機場，準備搭機離境，而且已經完成出關查驗。

▲盧姓台商已被限制出境出海。（圖／翻攝行政執行署台北分署）

相關單位緊急在機場將盧姓台商攔下，台北市政府立即以盧姓台商違反居家檢疫規定，多次出入公眾場所、輾轉搭乘計程車及高鐵等大眾交通運輸工具，開罰新台幣100萬元。高雄地檢署也在4月8日針對他在機場大鬧涉嫌妨害公務等罪部分提起公訴。

但盧姓台商仍然拒絕繳納百萬罰款，行政執行署台北分署接手追債，已對盧姓台商祭出限制出境、出海令，同時查出他名下在台南市關廟區等地有9筆土地，經囑託台南分署發函查封後，若盧姓台商仍拒繳罰款，將擇期進行後續拍賣折抵。

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