79歲台商為飛機餐踢傷空姐　「一人對陣4警」下場曝光

▲阿明在機上大鬧，落地後也不願意配合航警離開機艙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

79歲的商人阿明（化名）今年1月3日搭乘某航空公司的班機從香港返台，因為不滿航程中提供的餐點，踢傷空姐手肘，看到地勤人員帶著4名警察進入機艙，不僅不肯配合，還出手掐住其中一名警員的脖子，並用三字經辱罵在場人員，結果反而害自己吃上妨害公務的官司，日前被桃園地院依妨害公務執行罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，同時還得向公庫支付3萬元。

判決書中提到，阿明今年1月3日下午2時許搭機從香港返回台灣，因為不滿航程中的供餐，在飛機下降途中拒絕配合空服員指示返回座位，一度還因為情緒激動嘗試出手攻擊，被事務長及另一名女性空服員攔下，但他仍未消氣，乾脆就在機艙走道出腳踢擊來勸架的空服員，導致對方右手手肘瘀青。

好不容易等到班機順利落地，機組人員連忙通知警方到場處理。接著，地勤人員帶著4名航警進入機艙，打算將阿明帶離現場，沒想到他還是不願意配合，當場與警員發生推擠拉扯，過程中徒手掐住其中一名警員的脖子（並未成傷），再用三字經飆罵在場人員。

桃園地院法官認為，阿明以髒話辱罵公務員並施以暴力，顯然是漠視國家公權力執行，實有不該，考量到他事後坦承犯行，態度尚可，家中經濟狀況小康，最後依妨害公務執行罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，還得向檢察官指定的公庫支付3萬元，全案仍可上訴。