磐石艦染疫爆「第二波社區流行風險」　感染科醫推測至少三成確診

記者黃翊婷／綜合報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診，疫調足跡遍及全台10縣市91處，不少民眾都很擔心疫情會因此擴散。振興醫院感染科主任李明政由外國軍艦染疫的案例推算，至少會有三成的人染病；台大公衛學院副院長陳秀熙則表示，台灣必須小心應對第二波社區流行的風險。

海軍敦睦艦隊疫調足跡由北到南包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市以及屏東縣，其中南部5大百貨受到波及，紛紛緊急休館消毒。全台大約有20萬人收到中央流行疫情指揮中心簡訊通知，曾與確診個案停留在同個空間15分鐘以上，讓部分民眾相當擔憂。

▲因為磐石艦爆發疫情，引發外界質疑國軍防疫是否有疏漏。（圖／記者李毓康攝，下同）

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根據《自由時報》報導，振興醫院感染科主任李明政認為，由外國軍艦染疫的案例來看，至少有三成的人可能確診，磐石艦上有三百多人，推算確診者應該將近百人；台大公衛學院副院長陳秀熙也提醒，船艦的感染係數相對較高，例如鑽石公主號的再生數就有5.7，相當於一人染病能傳給5.7人，現階段除了繼續進行相關調查，也要小心應對第二波社區流行的風險，甚至可以考慮進行快篩，讓有免疫力的人先回到工作崗位。

至於磐石艦是否會變成鑽石公主號2.0，台大公共衛生學院院長詹長權在20日召開的抗新冠肺炎（COVID-19）說明會中提到，目前只要「強化疫調」，也就是從官兵上軍艦前一週開始，到現在下船後的疫調確實做好，除了病毒檢測之外，也要繼續監控，甚至要再延長監控14天，每個親密接觸者也都要檢測，就能夠控制並阻斷第二波流行。

▲磐石艦上有隔離病房。

副院長陳秀熙也在該說明會中表示，其實軍艦和輪船的防疫與一般社區不同，難度更高，目前在世界疫情上，美國與法國的軍艦淪陷得更嚴重，而我國已經「守得相當不錯」，此次磐石艦在4月15日進行隔離檢疫，就是一件正確的事，「有做隔離檢疫就會不一樣，狀況絕對會比鑽石公主號來得好」，透過疫調以及接觸者確實的回報，配合隔離、篩檢等措施，就像阻斷院內感染一樣，不會演變成像鑽石公主號的慘況。

陳秀熙呼籲，不要因為一個群聚感染就放大檢視或擔憂社區流行，在全世界的規模裡，其他國家軍艦或輪船的成員是4000、5000人，磐石艦是三百多人，而這麼長時間在公海上，是非常辛苦的事情，他們的生活品質也不是外界能想像，希望國人「要尊重我們的海軍」。