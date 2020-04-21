確診官兵足跡「西半部獨漏彰化」　在地人笑到哭：颱風也不會來啊

▲吳韋達臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／時代力量彰化縣議員吳韋達）

記者黃翊婷／綜合報導

海軍敦睦艦隊24人確診，疫調足跡遍及全台10縣市91處，時代力量議員吳韋達20日在個人臉書PO文表示，這次的軍艦疫情西半部獨漏彰化，「是不是彰化沒什麼好玩的？」聽聞這個消息一時之間還真不知道要開心還是難過。PO文一公開，隨即引起網友熱議，甚至有人留言自嘲，「防疫的時候，突然覺得越邊緣越好呢，終於知道邊緣人的價值了吧，笑著笑著就哭了，根本邊緣縣。」

海軍敦睦艦隊疫調足跡由北到南包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市以及屏東縣。吳韋達在臉書PO文中提到，「這次軍艦疫情全台趴趴走，西半部獨漏彰化，是不是彰化沒什麼好玩的？」看到彰化縣被完全遺忘，當下真不知道該開心還是難過。

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▲彰化曾被網友票選為「最難玩縣市」的前四名。（圖／ETtoday資料照）

不少網友也紛紛在PO文底下留言開玩笑，「颱風也不會來彰化啊」、「彰化就是個適合養老的地方」、「感謝護縣大佛」、「防疫的時候，突然覺得越邊緣越好呢，終於知道邊緣人的價值了吧，笑著笑著就哭了，根本邊緣縣」。

不過，也有部分網友認為，這次疫情意外揭露彰化縣多年來的缺點，雖然有很多好吃的在地美食，但沒有百貨公司、購物中心，入夜之後除了八卦山就沒地方可去，對年輕人來說的確很無聊，等到度過病毒的難關之後，相關單位真的要好好檢討，想一想該怎麼提升旅遊價值。

▼敦睦艦隊確診足跡圖。（圖／陳昱璇製）