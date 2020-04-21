張經義挨罵假台灣記者　顏擇雅分析兩種台幹揭用意：快吐了

▲張經義自認問心無愧。（圖／翻攝張經義之《白宮義見》臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

上海東方衛視台籍記者張經義日前在白宮記者會上表明「來自台灣」，後來卻被美國總統川普痛斥，連陸委會也開罰。台灣知名翻譯家、出版家顏擇雅20日在臉書PO文中直言，張經義是故意誤導川普，「事後說自己是愛台灣，真讓我快吐出來了。」

張經義這一句「來自台灣」不僅被川普痛斥為假台灣記者，還被陸委會指控涉嫌違反兩岸條例。陸委會17日進一步強調，除了在陸方黨政軍任職外，任職於陸方黨務、政務系統所屬事業單位也都涉及違法，且職稱、聘期長短或方式並不影響認定判斷，「國人擔任大陸企業之職務，若不涉及違法，政府絕對尊重人民工作及就業選擇權利。」

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▲顏擇雅臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／顏擇雅）

對此，張經義自拍1分21秒影片澄清，內容提到，他專攻白宮新聞，因此成為白宮記者團裡第一位中文媒體成員，各方都知道他是上海東方衛視記者，從在政大求學，沙烏地、美國留學，這十幾年來一直努力實現國際新聞夢，「十幾年來我就是一名記者，從來沒有改變」，甚至還跑過美國槍擊案、爆炸案的現場，用自己的生命去前線換回第一手的新聞，「作為一名記者我問心無愧，公道自在人心。」

不過，對於張經義的說法，各界正反意見不一。台灣知名翻譯家、出版家顏擇雅20日就在臉書PO文揭露張的用意，「為對岸工作的台幹有兩種，一種是真的有三兩三，真的優秀，在中國快速發展時期找到台灣此時不可能有的大舞台；一種是很普通，就是很敢吹，利用對岸不了解台灣，但又刻意要給台灣人位子，而賺到台灣還輪不到他的機會。在我眼中，張經義是後者，他明明知道川普問什麼，卻故意誤導川普，事後說自己是愛台灣，真讓我快吐出來了。」

▼川普在推特上痛批張經義。（圖／翻攝自推特／Donald J. Trump）