256字解析官兵染疫「誰的錯」　李正皓：靠港6天沒求助

記者黃翊婷／綜合報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診，讓全台民眾人心惶惶。國民黨前黨員李正皓20日在臉書PO文呼籲，海軍基層官兵是無辜的，真正應該檢討的是，「高層為什麼允許磐石艦官兵在沒有檢疫的狀況下不敬禮解散」，光靠國防部海軍司令部副司令梅家樹道歉絕對不夠，如果再不止血，恐怕只會讓人民對國軍再次失去信心。

▲磐石艦前往零確診的帛琉，返台之後卻爆出24人染病。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，該艦隊有3人染疫，但9日返國後，七百多名官兵已於15日解除隔離回到社區，3名確診者分別在桃園、台中跟高雄，17日晚間第一例確診出現後，指揮中心緊急與軍方聯繫，通知官兵在家隔離、不得外出，軍方也備妥交通方式，在18日下午5時將七百多人分散7處檢疫所進行集中隔離，最後一共查出24人確診。

海軍司令部副司令梅家樹事後曾出面說明，艦隊是在3月12日抵達帛琉，當地政府高度重視，入國前有執行檢疫、填寫健康聲明書，航行期間都有按照出國的防疫指導，全程戴口罩，在帛琉的所有活動也都有戴。後來網友搜出「台灣駐帛琉大使館」臉書的照片，發現許多官兵根本沒戴口罩，再度掀起外界對於這起爭議的討論。

▲李正皓點名海軍高層才是讓軍艦官兵染疫的關鍵。（圖／ETtoday攝影中心）

國民黨前黨員李正皓20日在臉書PO出一篇256字的文章表示，放假後到處趴趴走的基層官兵是無辜的，「檢討被害者是錯誤的」，真正應該檢討的關鍵是，海軍高層為什麼會允許他們在沒有檢疫的狀況下解散，「磐石艦到左營軍港靠港隔離6天，4月15日敦睦之旅結業式結束，艦上七百多名士官兵開始放假、原地解散。」

李正皓認為，在靠港的6天期間，國防部或海軍可以請求中央流行疫情指揮中心協助，針對艦上70名曾有出現症狀就醫的人進行檢驗，結果就會完全不一樣，一切都是因為國防部的不作為，才會導致台灣防疫出現破洞，單靠一位海軍副司令的道歉絕對不夠，如果再不止血，恐怕只會讓人民對國軍再次失去信心。