13確診官兵「沒不舒服會更親密接觸女友」　醫提4招籲提前演練封城

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者簡仲豪／台北報導

海軍敦睦艦隊磐石艦爆出24例新冠肺炎群聚感染，中央流行疫情指揮中心昨（20）日也公佈掌握接觸者共有255人，其中有177位要居家隔離，目前已經採檢16位，還有25位待採檢。台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，無症狀的官兵所接觸的人群確實為高風險群，因為「無症狀感染者」本身沒有任何不舒服，所以在接觸上會比較親密。

「無症狀感染者」是指患者本人感染了病原體，但感染者沒有任何不舒服的感覺，醫師和護理師也沒有發現任何異常身體表現和指標。黃立民指出，無症狀會的傳染風險大於一般患者，在沒有任何警覺的情況下接觸他人，可能造成嚴重的傳染，例如和女友的接觸上也會較為親密。黃立民建議，要「框列接觸者」、「保持健康檢查」、「兩個禮拜後進行抽血檢查」、「持續居家隔離」，確保不會成為防疫破口。

請繼續往下閱讀...

▲新北市長侯友宜表示，一旦疫情爆發嚴重社區感染，將採「高度管制，低度活動」。（圖／記者李毓康攝）

新北市長侯友宜也針對疫情「做好最壞打算與最好準備」。他宣布，一旦疫情爆發嚴重社區感染，將採「高度管制，低度活動」，除公務人員、警消等管制人員必須外出，其他民眾則禁足21天，不得外出，並視疫情調整日期，大眾運輸也會減班。

對此，黃立民則表示，封城永遠都是要考慮的做法之一，可以提前準備、預演、將相關做法跟資訊先擬訂出來，但就台灣目前的情況來看，還沒有必要封城。