一夜爆增22例！兒科醫曝「2發明」出現前別大意：0確診不代表能鬆懈

▲醫師提醒，除了病毒完全消失，否則民眾都不可以掉以輕心。(示意圖／ET資料照)

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)在台連續2日零確診的光景難以維繫，因中央流行疫情指揮中心昨（19）日在記者會上宣布，國內爆增22人確診，其中21人來自敦睦艦隊，全船共計24人確診，分別為22男、2女。對此，小兒科醫師陳木榮在臉書《柚子醫師的育兒診療室》上發文表示，這次疫情「星火燎原」，兇猛的傳染疾病(新冠肺炎)，絕對不是幾天0確診就可以放心的。

陳木榮表示，在未來幾年內，除非這個「疾病從世界上消失」、「發明了特效藥」、「發明了有效的疫苗」或是「所有人都得過這個病」，否則大家都不能掉以輕心。他指出，當年SARS就是消失之後一直都沒有捲土重來，可是新型冠狀病毒目前看起來不會消失，全世界都要小心，短時間確診減少，鬆懈之後卻又重新大規模傳播，台灣在前面幾回合防守的不錯，後面還有很長一段路要走。

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「大家不要以為全世界都有大規模疫情的時候，台灣可以安穩度過這波大海嘯。」陳木榮表示，在「特效藥」跟「疫苗」發明以前，沒有任何一個時間地點是安全的，但目前看起來，從發明到全面施打，最快也要一年以上，這段期間，只要有任何一個生病的人出現在人群中，星星之火就可以燎原。

▲疫情期間，醫師陳木榮呼籲大家「做最好的準備，做最壞的打算。」（圖／記者林敬旻攝）

「做最好的準備，做最壞的打算。」陳木榮呼籲民眾，疫情期間注意勤洗手、戴口罩、不摸眼口鼻、人多的地方不要去、短時間內先不要出國，盡量爭取時間等待特效藥或是等待疫苗，不要讓瞬間衝高的病人數量衝垮醫療系統。