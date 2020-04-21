影／佝僂阿北辛苦走！暖警上前「勾手臂緊跟」步步陪　16秒看哭1.5萬人

網搜小組／鄺郁庭報導

人民保母一個舉手之勞，讓看到的人都超感動！一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出一段16秒的短片，只見一位戴著口罩的警察扶著駝背的老伯伯，慢慢走過騎樓，相當細心地看著老人家的每一步。看到這一幕的原PO忍不住拍下畫面，感動直呼自己一陣鼻酸，「他就這樣一路陪著，成了街邊最美的風景。」

這位女網友貼文開頭就愛心大爆發「我要抱怨，怎麼會有這麼溫馨的警察！」接著貼出影片說，當時她就看著這名暖警緊跟在老人家身旁，「他就緊緊跟在身邊，極有耐心的陪著，一步、一步、一步陪著老人家走。」老人家佝僂著背，走得很辛苦，暖警就這樣一路陪著，成了街邊最美的風景。

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▲暖男警察善行感動1.5萬人。（圖／Rose Lee授權使用）

看到這畫面，原PO也想起父親，「我自己的父親行動不方便，我知道，如果我不在他身邊，有個人這樣耐心的幫助，心裡的感謝會有多深、多重要」，最後更用hashtag表達自己的心情「#待民如親」、「#警察」、「#我一陣鼻酸謝謝你」，並tag中正二分局。

影片吸引1.5萬人按讚，網友紛紛留言大讚，「謝謝波麗士大人❤有你真好～」、「感謝那位暖心貼心的員警」、「最近負面新聞太多了，這種溫暖的多上一點」、「我之前在彰化縣政府也遇到一個警察扶拿拐杖的老阿伯去廁所，很讚」、「這則抱怨有加洋蔥」、「這篇一定要讓大家看見，暖心的警察推推」、「這種警察才值得我們一人一信求分局表揚」、「好帥的警察，戴著口罩一樣帥。」