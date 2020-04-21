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前夫傳張高空遠眺照「感謝妳」　她驚覺不妙報警：他在水塔想跳樓

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▲屏東縣潮州警分局光華派出所巡佐倪德芳、鄞哲偉等員警救回陳姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潮州警分局光華派出所巡佐倪德芳、鄞哲偉等員警救回陳姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓縣民，日前不斷以手機傳高樓鳥瞰背景給前妻，並莫名感謝她等異常語言，前妻驚覺不對，拿著手機報警，潮州警分局員警很快確認他所站地點及位置，連絡消防隊員，並爬上樓頂水頂勸阻，情緒激動的他一度站在欄杆邊緣警告員警不要靠近，員警在千鈞一髮之際趕緊抱住對方，消防隊員協助拉住，勸他下樓，結束這場驚魂。

潮州警分局光華派出所巡佐倪德芳日前值勤，羅姓女子急忙至派出所，拿著手機表示與陳姓前夫因感情問題爭吵，他離開後，不斷以通訊軟體傳高樓鳥瞰背景給羅女並莫名表示感謝之意等反常作為，深怕前夫想不開，趕緊求助。

倪德芳請鄞哲偉協助查看照片地點，鄞員一眼便認出照片位置，倪巡佐立即率3名員警鄞哲偉、許宏州、林昶謙緊急趕往該路段，確認地點無誤，鄞員以十萬火急之速趕至頂樓水塔查看陳男正確位置，並通知消防隊。

當鄞員爬上水塔時，陳男情緒激動已於欄杆邊緣，並表示「再往前，我就跳下去」等激動言語，鄞員先行柔性勸導並把握機會奮力抱住他，許、林等2員及消防隊員隨即上前協助，共同將他壓制帶下樓，持續安撫勸說，讓他心情逐漸平復。

目睹民眾讚賞員警生死一瞬間的英勇救人表現；羅女更佩服勤員在極短時間內憑手機模糊背景即認出該大樓正確位置，並由倪巡佐帶隊緊急出勤協助，及時挽救一條寶貴生命。

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