更新／加國齒模師掃射釀10死！　特警隊追12hrs「加油站駁火」擊斃槍手





▲槍手深夜掃射造成10人死亡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大一名51歲槍手周六（18日）假扮成警察，開外形和警車相仿的轎車，深夜出沒亂槍掃射，導致10人死亡，包括一名警察，另一名警察則受到槍傷。警方後來在一間汽油站發現槍手，抵達現場時人已經斷氣身亡。

綜合外電報導，事發地點位於加拿大東岸新斯科舍省（Nova Scotia），周六深夜，51歲齒模師沃爾特曼（Gabriel Wortman）在1600多人的小鎮波塔皮克（Portapique）持槍掃射，當場擊斃數名鎮民。警方接獲報案趕到時，看見幾戶民宅已遭人縱火，地上有幾具屍體，但無法確定嫌犯是否還在現場，後來展開搜索確定嫌犯已經逃逸，便沿路擴大搜捕，並在推特上發布消息警告附近幾個鎮的居民。

當時沃特爾曼已經驅車離開波塔皮克，不出幾個小時，人已經到好幾個城鎮之外，正朝海港城市哈利法斯（Halifax）方向逃逸。警方最先在推特上通報，描述槍手為白人男性，禿頭，綠色瞳孔，身高為183至186公分；他們認為波塔皮克可能開著一輛外觀和警車極為相似的轎車，本人也很可能穿著警察制服。

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020

周日早晨，警方再次發布推特，指出嫌犯在逃逸途中換車，正開著一輛小型的銀色運動休旅車（SUV）。位於哈利法斯北邊的埃爾姆斯代爾（Elmsdale），當時人在啤酒餐廳工作的哈拉普（Catherine Harrop）事後指出，警方衝進來要找沃特曼，2輛重裝的特警隊車輛就停在餐廳外頭，十幾個人就在餐廳內外到處找人，「其中一個進來的特警隊成員要所有人都待在裡面，鎖上所有門窗，關掉全部的燈，然後盡量離窗邊遠一點，直到他們通知我們可以繼續營業」。

隨後警方追蹤到埃爾姆斯代爾南邊約6.5公里的恩菲爾德（Enfield），懷疑沃爾特曼可能藏身在當地的艾文加油站附設餐廳，並在那裡和他展開駁火。卡車司機接受「CTV News」訪問時表示，他聽到加油站一名女員工尖叫「天阿，把門鎖起來，他來了！」

司機聽見聲音後從車窗探出頭，看到好幾台皇家加拿大騎警的警車就停在附近，4到5名全副武裝的警員正往加油站靠近。另一名目擊證人海因斯（Glen Hines）指出，「我當時只能聽到槍聲和我老婆的尖叫聲，我想說要打911，因為她整個人已經慌了，她被嚇壞了。」

「當時你所能聽到的只有狗在人行道上對車子咆嘯和狂奔的聲音，還有很多人的吼叫聲」，海因斯回憶道。他口中的狗叫聲是警方帶到現場的警犬。

經過猛烈的追趕和駁火後，沃特爾曼在槍戰中喪生，離他射殺波塔皮克居民的時間不過12小時以內，距離約90公里。案情目前尚有諸多地方需要釐清，包括沃特爾曼掃射的動機，已經警方何以得知或認為他原本開著一台假冒的警車。

沃特爾曼在哈利法斯和達特茅斯（Dartmouth）都擁有牙醫診所，事實上他2014年時就曾上過新聞，當時他接受「CTV」訪問，表示一名從癌症中康復的病患失去了她的牙齒，而且沒有換牙，而身為齒模師的他願意免費提供一副新牙給她。

「她這樣我很傷心」，沃特爾曼對記者說，「人們會出於很多種原因來到假牙診所，但似乎那些真正需要的人，正是那些沒有能力的人。」



出稿0553

更新0726