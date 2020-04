更新／加國齒模師掃射釀10死！　特警隊追12hrs「加油站駁火」擊斃槍手

▲槍手深夜掃射造成10人死亡。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

加拿大一名51歲槍手周六(18日)假扮成警察,開外形和警車相仿的轎車,深夜出沒亂槍掃射,導致10人死亡,包括一名警察,另一名警察則受到槍傷。警方後來在一間汽油站發現槍手,抵達現場時人已經斷氣身亡。

綜合外電報導,事發地點位於加拿大東岸新斯科舍省(Nova Scotia),周六深夜,51歲齒模師沃爾特曼(Gabriel Wortman)在1600多人的小鎮波塔皮克(Portapique)持槍掃射,當場擊斃數名鎮民。警方接獲報案趕到時,看見幾戶民宅已遭人縱火,地上有幾具屍體,但無法確定嫌犯是否還在現場,後來展開搜索確定嫌犯已經逃逸,便沿路擴大搜捕,並在推特上發布消息警告附近幾個鎮的居民。

當時沃特爾曼已經驅車離開波塔皮克,不出幾個小時,人已經到好幾個城鎮之外,正朝海港城市哈利法斯(Halifax)方向逃逸。警方最先在推特上通報,描述槍手為白人男性,禿頭,綠色瞳孔,身高為183至186公分;他們認為波塔皮克可能開著一輛外觀和警車極為相似的轎車,本人也很可能穿著警察制服。

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn