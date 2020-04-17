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25歲警坐火炎山懸崖拍照！喬位子突崩落…「頭埋土堆」谷底慘死

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▲紅圈處疑似林姓員警墜谷的地方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲圖左紅圈處疑似林姓員警墜谷的地方。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者柯振中／綜合報導

苗栗縣三義鄉17日發生墜谷意外，年約25歲的林姓員警假日與好友到火炎山遊玩，過程中疑似太靠近懸崖，不慎失足墜谷，摔落100米的深谷中，導致頭部、手部被埋在土石堆裡，腳部斷肢慘死。詳細墜谷原因為何，警消仍在進一步釐清。

這起事件發生在17日下午1點，林姓員警利用假日時間，與家人、好友一同出遊，當時他疑似想請朋友拍照，站在懸崖邊，懸崖卻突然土石鬆動，導致他跌落深約100公尺的山谷中，讓一旁的親友嚇壞。

▼苗栗縣消防局及救難人員全力搜尋林姓員警的下落。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗縣消防局及救難人員全力搜尋林姓員警的下落。（圖／記者黃孟珍翻攝）

當地消防局接獲報案，立刻派遣三義分隊前往救援，但因為地勢崎嶇，救援難度相當高，家屬只能在一旁等待。經過約2個小時的搜索，警消在山谷內找到林男，但林男已失去生命跡象，送醫後不治身亡。

有民眾到場遊玩，拍照時旁邊的沙塵突然揚起，該位置疑似就是林男墜谷的地方，剛好被民眾拍下來。據了解，林男當時坐在懸崖邊，請朋友拍照，挪動時卻不慎墜下，現場漫起滾滾濃煙。墜落山谷後，林男遭大量土石掩埋，頭部插在土堆裡，右腿骨折。

約一個多月前，有名網美前往苗栗火炎山遊玩，蹲坐在懸崖邊拍照，還將照片發到網路上，意外引起熱議。當時就有在地人奉勸，懸崖邊設有「斷崖掏空請勿靠近」的告示牌，但還是有不少民眾站在山崖邊拍照，行為相當危險，民眾應該注意，「珍惜生命，不然唐三藏會帶你往西方取經。」

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