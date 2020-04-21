　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

新冠病毒快速進化…又現「19個新突變」！　鍾南山：已經非常適應人體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國工程院院士李蘭娟團隊在medRxiv上發布了未經同行審議的新論文。論文表示，已經發現11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變，藥物和疫苗研發工作有必要把這些突變納入考慮。

據《頭條新聞》報導，該論文的重點結論主要包括，新冠病毒株的變異和多樣性或被大大低估；不同變異毒株在細胞病變效應和病毒載量方面差異可達270倍；一種三核甘酸突變能大大增強病毒的複製速率和致病能力，發現這種突變的病人保持了45天的核酸陽性；研究人員從糞便中分離出了可以複製的活病毒，這與此前報導不同。

2020年1月22日到2020年2月4日之間，研究人員從浙江大學附屬醫院收治的11名新冠病毒感染患者身上分離了病毒。這些患者年齡從4個月到71歲不等，其中10名患者有過武漢接觸史。

隨後，研究人員對這11份病人來源的病毒分離株進行了超深度測序，並且同GISAID數據庫的1111個基因組序列進行比較，發現這11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變。不過幸運的是，截至這篇論文寫作時，文中所述的11例病人均已康復出院。研究人員呼籲，對新冠病毒藥物和疫苗的研發，需要盡快考慮到這些累積突變的影響，以避免潛在的陷阱。

▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新冠病毒。（圖／路透社）

此前，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山4月10日在與南韓防疫專家在線交流時也曾談到，全球疫情走向取決於兩個方面，一方面是疾病本身的規律，現在這個疾病的基因突變，已經非常適應在人體內生存，傳播力比較大，比起流感有高20倍以上的死亡率；另一方面還取決於歐美政府採取的態度，「任何一個國家爆發，全世界都不可能安寧，不可能控制。」他強調，大家共同努力，共同研究疫苗，才有可能真正控制疫情。

此外，英國科學家研究也發現，新型冠狀病毒在世界各地傳播的過程中變異成了3種不同的毒株，而且「正在快速突變，以適應不同人群中的免疫系統抵抗力」。研究還表明，在一些美國人身上發現的病毒變體與蝙蝠中發現的病毒關係最密切。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
UberEats的復仇！早餐店嗆：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司
宥勝賣豪宅「露營新家內部曝光」！女兒蕾蕾爬一圈吐槽
即刻撤離所有顧客！家樂福高雄楠梓店下午2點關閉消毒
韓國瑜爆92官兵「未獲上級指示」拒疫調　高市開戰海軍司令部：
5年暴肥40kg！金正恩健康早出狀況　2年內神隱多次…走沒幾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美油期貨首次出現負油價　陸專家：短期內可能繼續走下坡

湖南連兩日打虎！　前岳陽市委書記、長沙副市長皆落馬

故意出國！他爽夠回來又心癢癢　竟偽造「解除隔離書」…成功逃離再去玩

撞破人妻員工宿舍激烈交纏！老闆暴怒出手...下秒偷情男跳窗「口鼻噴血」慘死

新冠病毒快速進化…又現「19個新突變」！　鍾南山：已經非常適應人體

南韓駐中大使：疫情平息後　將率先在武漢舉行韓中交流

大陸今年底或「先為醫護人員注射疫苗」　抗疫專家公開「研發時間表」

新婚2月…她突「皮膚開裂潰爛」臉變形　一查竟是醫生丈夫投毒謀殺！

陸早期預警病毒特性　高福：從未說過沒有人傳人現象

人行再釋流動性抗疫　進行212億規模CBS操作

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

桃猿VS悍將最終戰清板凳衝突！國外記者看熱鬧：美國style笑死

美油期貨首次出現負油價　陸專家：短期內可能繼續走下坡

湖南連兩日打虎！　前岳陽市委書記、長沙副市長皆落馬

故意出國！他爽夠回來又心癢癢　竟偽造「解除隔離書」…成功逃離再去玩

撞破人妻員工宿舍激烈交纏！老闆暴怒出手...下秒偷情男跳窗「口鼻噴血」慘死

新冠病毒快速進化…又現「19個新突變」！　鍾南山：已經非常適應人體

南韓駐中大使：疫情平息後　將率先在武漢舉行韓中交流

大陸今年底或「先為醫護人員注射疫苗」　抗疫專家公開「研發時間表」

新婚2月…她突「皮膚開裂潰爛」臉變形　一查竟是醫生丈夫投毒謀殺！

陸早期預警病毒特性　高福：從未說過沒有人傳人現象

人行再釋流動性抗疫　進行212億規模CBS操作

教學文／口罩3.0「超商插健保卡」預購流程先看　20秒搞定還能直接現場繳費

剛被拍失業吃肥照！　周湯豪一開工…IG曬「悲劇見血畫面」網幫QQ

快訊／官兵召回台中一中集合　海軍司令部道歉了

母熊受困海端山區陷阱　台東林管處緊急救援！續追小熊蹤跡

《漫威期間限定店》升級鬥牛場！800樣新品太好買，鋼鐵人反應爐快充必收

27歲「F燈高球妹」自曝求愛黑歷史：男人都只想免費打球！

呼叫「全台蕙玲」免費住一晚！台北趣淘漫旅祭超狂優惠

染新冠病毒導致「全身癱瘓」　確診男垂死向女友求婚16天奇蹟康復

精心設計面試騙局？涉猥褻家政婦　「社運名醫」柳林瑋出庭：都說清楚了

陳時中人氣贏過蔡英文　卻輸給第一名的韓國瑜

大陸熱門新聞

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

留美女學生4次採檢陰性　竟傳染54人

待醫院67天抗疫！護理師見一片死寂

大陸找到新冠病毒「19個新突變」

美議員想向陸求償！耿爽：流感有叫美國賠嗎？

鍾南山：中國錯過大規模臨床研究機會

超正姐妹花散步遇死劫！「豪車索命」家附近慘死

13歲男殺害10歲堂妹！殘忍棄屍灌木叢

撞破女員工偷情！他下秒跳窗「口鼻噴血」慘死

他竟偽造「解除隔離書」…成功逃離又去旅遊！

新冠病毒又現「19個新突變」！已經非常適應人體

醫護篩檢呈陰性「但體內已自帶抗體」…一直毫無症狀！

女嬰一出生自帶「新冠抗體」

陸官媒：台灣防疫神話毀滅「先管好自己！」

更多熱門

相關新聞

染疫官兵足跡熱點　200金控員工自主管理14天

染疫官兵足跡熱點　200金控員工自主管理14天

海軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共有24名官兵確診新冠肺炎（COVID-19），疫調足跡遍及全台10縣市91處，中央流行指揮中心已發細胞簡訊提醒曾與確診個案停留在同個空間15分鐘以上，各家金控也嚴陣以待，急查旗下員工收到細胞簡訊或曾造訪景點。

王品攜手Uber Eats外送353道菜色搶市　今年再開三個新品牌

王品攜手Uber Eats外送353道菜色搶市　今年再開三個新品牌

段宜康開第一槍點名國防部長嚴德發「該辭職就辭職」

段宜康開第一槍點名國防部長嚴德發「該辭職就辭職」

雲林確診官兵接觸者採檢10人一採陰性

雲林確診官兵接觸者採檢10人一採陰性

南韓駐中大使：疫情後先在武漢交流

南韓駐中大使：疫情後先在武漢交流

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫李蘭娟突變

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

抄襲IU MV遭圍攻　荳荳直播反擊：敢進來就砲轟到爆

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面