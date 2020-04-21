新冠病毒快速進化…又現「19個新突變」！　鍾南山：已經非常適應人體

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國工程院院士李蘭娟團隊在medRxiv上發布了未經同行審議的新論文。論文表示，已經發現11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變，藥物和疫苗研發工作有必要把這些突變納入考慮。

據《頭條新聞》報導，該論文的重點結論主要包括，新冠病毒株的變異和多樣性或被大大低估；不同變異毒株在細胞病變效應和病毒載量方面差異可達270倍；一種三核甘酸突變能大大增強病毒的複製速率和致病能力，發現這種突變的病人保持了45天的核酸陽性；研究人員從糞便中分離出了可以複製的活病毒，這與此前報導不同。

2020年1月22日到2020年2月4日之間，研究人員從浙江大學附屬醫院收治的11名新冠病毒感染患者身上分離了病毒。這些患者年齡從4個月到71歲不等，其中10名患者有過武漢接觸史。

隨後，研究人員對這11份病人來源的病毒分離株進行了超深度測序，並且同GISAID數據庫的1111個基因組序列進行比較，發現這11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變。不過幸運的是，截至這篇論文寫作時，文中所述的11例病人均已康復出院。研究人員呼籲，對新冠病毒藥物和疫苗的研發，需要盡快考慮到這些累積突變的影響，以避免潛在的陷阱。

▲新冠病毒。（圖／路透社）

此前，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山4月10日在與南韓防疫專家在線交流時也曾談到，全球疫情走向取決於兩個方面，一方面是疾病本身的規律，現在這個疾病的基因突變，已經非常適應在人體內生存，傳播力比較大，比起流感有高20倍以上的死亡率；另一方面還取決於歐美政府採取的態度，「任何一個國家爆發，全世界都不可能安寧，不可能控制。」他強調，大家共同努力，共同研究疫苗，才有可能真正控制疫情。

此外，英國科學家研究也發現，新型冠狀病毒在世界各地傳播的過程中變異成了3種不同的毒株，而且「正在快速突變，以適應不同人群中的免疫系統抵抗力」。研究還表明，在一些美國人身上發現的病毒變體與蝙蝠中發現的病毒關係最密切。

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