南韓駐中大使：疫情平息後　將率先在武漢舉行韓中交流

▲南韓駐中國大使張夏成替武漢加油。（圖／翻攝自中國網影音）

記者陳政錄／綜合報導

面對國際新冠肺炎疫情持續，中國官方數據則顯示本土疫情已相對趨緩，南韓駐華大使張夏成特別錄製影片，為武漢加油。他還提到，韓方已向中方提議在疫情平息後，「最先於武漢市或湖北省舉行韓中交流活動」，引發討論。

據《韓聯社》在北京發布的一篇報導，指稱張夏成於20日在駐華使館表示，預計中國政府將在疫情趨穩後大力刺激內需，這將給韓企帶來機遇；韓方已向中方提議在武漢疫情平息後舉行韓企產品推介會等交流活動，中方就此表示歡迎。有大陸網友對此評論「中韓友好」、「真朋友」，但也有人提醒「請慎重。」

張夏成還提到，使館正在為南韓商務人士自由入境中國，進行多方面努力，因為中方自3月28日起，暫停外國人持過去發放的簽證和居留許可入境，讓在華韓企移動難免受阻。

他表示，南韓、中國兩方領導人在通電話，以及出席日前東協與韓中日（10+3）視頻峰會時，也曾討論相關事宜。

據南韓外交部訊息，南韓駐武漢總領事館已於4月20日起恢復辦公，8位先前因疫回國的工作人員也經由上海前往武漢。張夏成還說，為支持南韓在中國投資的企業復工，三星電子正在與西安市政府，就通過包機派遣半導體技術人員等方案進行磋商。

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