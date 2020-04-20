台中柳川施工河道驚見「下半身赤裸」男屍　檢今查身分相驗死因

▲台中市柳川河道，19日下午4時許工人施工時發現一具身分不明、下半身赤裸的男子 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

正在進行美化工程的台中市柳川河道，19日下午4時許工人施工時發現一具身分不明、下半身赤裸的男子，該男子被發現時已身體浮腫、明顯死亡，工程業者通報轄區警方，警消到場後勘驗現場，死者身體無明顯外傷、也無打鬥痕跡，初步研判為意外死亡，詳細死因及死者身分，警已報請檢察官進一步調查釐清。

台中市消防局19日下午4時許接獲通報，西區柳川西路二段、五權西一街有人疑似溺水，消防隊到場發現，現場為水利局發包業者進行的柳川美化工程，工人施工時於柳川河道箱函旁，發現一名下半身赤裸、年約50多歲的男子泡在水深約30公分的水中。

消防人員將該男子移至岸上後，發現他身體浮腫，已明顯死亡，因此未送醫。台中市第一警分局獲報到場調查，男子身體無明顯外傷、也無打鬥痕跡，且身上無發現有可供辨識身分的證件，全案初步研判為意外死亡案件，詳細死因及死者身分有待檢察官相驗釐清。

▲全案初步研判為意外死亡案件，詳細死因及死者身分有待檢察官相驗釐清。

►岳母生日！女婿不能只請吃飯

【更多新聞】

台中男偕妻到大甲溪捕魚 手機放老婆身上...他獨闖上游溺斃！

快訊／台中外埔模具工廠大火 濃煙竄出全面燃燒！警消全力灌救

防疫做好做滿！台中市警交大上下班採人臉辨識系統