同學生前大喊「你要殺我嗎」！還原國中生刺殺案現場　父母靈堂下跪

▲李姓同學的頸動脈被美工刀劃破，當場大量出血昏迷，送醫後傷重不治。（圖／記者張弘昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣水里鄉20日發生一起命案，一名劉姓國中生與一名李姓同學因為手機遊戲發生爭執，憤怒之下就拿出美工刀丟向對方，不料劃中李姓同學的頸動脈致大量出血，送醫後仍宣告不治。劉男父母得知兒子殺人相當震驚，劉母21日在法院對死者家屬90度鞠躬道歉後，也趕到死者李姓同學的靈堂下跪致歉。

劉男20日下午與李男因為手機遊戲吵架，憤怒之下就拿出大支美工刀示威，李男看見他拿出美工刀後說「拿刀很囂張」，讓他失去理智出手劃破對方的衣服，李男當場嚇傻狂喊「你要殺我嗎」，下一秒他將美工刀往李男丟擲，意外劃中李男的頸動脈當場血流如柱。

▲劉男供稱是不滿死者譏笑，才會拿美工刀想嚇嚇對方，沒想到會這麼嚴重。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

附近居民聽見學生求救聲後立刻協助報警。警消人員到場時發現，李男滿身鮮血躺在地上一動也不動，趕緊將人止血抬上救護車送醫，送醫途中救護人員也持續按壓、對李男施以急救手段，但李男始終沒有恢復意識的跡象，醫院搶救後宣告傷重不治。

目擊者供稱，「好像是在打鬧吧，有拿刀子丟到對方身上，就劃到頸動脈血一直噴，他（李男）就說你幹嘛殺我，不到一分鐘，聲音就沒了」。警方表示，劉男供稱是不滿死者譏笑他的綽號，才會拿美工刀想嚇嚇對方，沒想到會這麼嚴重，全案訊後依過失致死罪嫌移送少年法庭審理，少年法庭法官21日裁定收容。

▲劉父蹲在地院外抱頭痛哭，對於兒子的行為深感震驚及懊悔。（圖／民眾提供）

劉男家屬得知兒子殺人後相當震驚且自責，劉母21日在南投地院外向媒體哽咽表示，「非常對不起李姓同學及其家屬」，90度鞠躬向李姓學生家屬致歉，同日下午也趕到李男靈堂下跪道歉。劉父則蹲在地院外抱頭痛哭，對於兒子的行為深感震驚及懊悔。