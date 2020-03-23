國中生美工刀刺死同學！父母靈堂「下跪10分鐘」　痛哭喊：我兒子不是故意的

▲劉姓國中生美工刀刺死同學，其父母到死者靈堂下跪 。（圖／記者張弘昌攝）

記者張弘昌、陳韻如／南投報導

南投水里20日發生一起命案，一名劉姓國中生疑似因為手遊與李姓同學發生爭執，憤怒之下，竟拿出美工刀丟向對方，不料美工刀卻不偏不倚劃中李生頸動脈，導致大量出血送醫不治。劉男父母23日來到李男靈堂下跪，其母親更痛哭表示，「不是故意的，我的兒子告訴我不是故意的」，讓李男家屬難以接受。

回顧案情，劉男20日下午與李男因為手機遊戲吵架，憤怒之下就拿出大支美工刀示威，李男看見他拿出美工刀後說「拿刀很囂張」，讓他失去理智出手劃破對方的衣服，李男當場嚇傻狂喊「你要殺我嗎」，下一秒他將美工刀往李男丟擲，意外劃中李男的頸動脈當場血流如柱，送醫急救後仍宣告不治。

▲只因為玩手遊起爭執，劉姓國中生竟持美工刀刺死同學，讓家屬悲痛不已。（圖／記者張弘昌翻攝）

劉男父母事後得知兒子殺人相當震驚，劉父更直接在法院外抱頭痛哭，而劉母則是想向李家人表示歉意，但對方並不接受。23日李男解剖相驗，隨後移往名間鄉殯儀館靈堂安置，而劉男父母得知後直接趕到現場，劉母甚至代替劉男在李男靈堂前下跪了10分鐘，劉父則全程沉默不語。

此外，當記者詢問，「劉男是不是故意殺人」，劉母一聽情緒相當崩潰，痛哭直喊「不是故意的，我兒子告訴我不是故意的」，隨後鞠躬道歉，便快步走上車離去，留下情緒悲痛難以接受的李男一家。

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