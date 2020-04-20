防疫破口！磐石艦官兵刷健保卡查不到出國史　害耳鼻喉科暫停業

▲台中市衛生局長曾梓展表示，染疫軍官未告知剛返國，使得診所停業。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名在磐石軍艦實習的23歲男軍官，16日因為身體不適，到熟識友人所開的耳鼻喉科就醫，自已沒有交代剛從國外回來，診所護士刷健保卡也無從得知曾經出國，後來採檢後才確診，成了防疫破口，疾病管制署已要求該診所停業，並對5名病患發出自主管理規定，1名退役上校表示，軍人除非使用護照入出境，不然無法得知出過國。

台中市有3名軍士官確診，其中案38，23歲實習軍官，12日出現頭痛、嗅覺失調，15日在高雄左營下船，搭學校遊覽車，從軍營搭到高鐵左營站，回到烏日站，由家人開車接回清水家，16日身體不適，去友人所開的診所就診，隔天在家人陪同下，又去診所採檢，才得知確診，目前已收治在負壓病房，同住者有爸爸、媽媽、哥哥，一起吃過飯，接觸者有7人，還有3名醫護人員及他女友。

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▲海軍磐石艦。（圖／記者李毓康攝）

衛生局長曾梓展表示，當時軍官去看診時，沒有主動告知剛從國外回來，造成診所醫生和護士都不知情，刷了健保卡也不知道剛返國，醫生當時的防護措施沒有做得很好，因此被疾管署疫調醫師要求停業。

疫調醫師還查出當時軍官看診前後時間的病患有5人，已通知他們要自主管理，一旦發現身體不適，要馬上就醫。

還好，另一個案40去另外一家診所看診，只去了一次，醫師很有警覺性，全套設備都非常的完善，疫調醫師判斷不必停業。

1名退役上校表示，職業軍人不論是搭飛機、坐軍艦出國出任務，在健保卡裡都不會留下出國紀錄，除非是使用護照入出境，入出境管理局才會跟醫療系統連線，這情況一直如此，除非國防部修改相關規定。

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