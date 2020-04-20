美國會推法案向陸求償！耿爽：流感、愛滋病「有誰叫美國賠嗎？」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國會議員近日推出法案，允許美國公民控告中國大陸政府，為新冠肺炎疫情所受的損失向大陸索賠求償。對此，大陸外交部發言人耿爽指出，中國與其他國家一樣，都是受害者，不是加害者，更不是病毒的同謀，「H1N1流感在美國大面積爆發，並蔓延到214個國家和地區，導致近20萬人死亡，有誰讓美國賠償了嗎？」

耿爽20日在例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，中方本著公開、透明、負責任的態度，採取了最全面、最嚴格、最徹底的措施，全力遏制疫情擴散蔓延，積極開展國際防控合作，中國的抗疫努力和成效為全球抗疫付出了巨大犧牲，積累了寶貴經驗，也作出了重要貢獻。國際社會對此有目共睹，高度讚賞，「病毒是全人類共同的敵人，可能在任何時間、在世界任何地方出現。」

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耿爽提到，中國同其他國家一樣，都受到了病毒的攻擊，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同謀，「面對重大的公共衛生危機和傳染病的威脅，國際社會應當團結協作、同舟共濟，而不是相互指責，甚至叫囂什麼追責索賠。」

耿爽並舉例指出，他不記得國際上有過類似的做法，「2009年H1N1流感在美國大面積暴發，並蔓延到214個國家和地區，導致近20萬人死亡，有誰讓美國賠償了嗎？上世紀80年代，艾滋病首先在美國發現並且蔓延至全世界，不知道給世界上多少人造成痛苦，有誰找美國追責了嗎？新加坡國立大學教授馬凱碩接受采訪時表示， 2008年發生在美國的金融動盪，雷曼兄弟公司破產，最終演變成全球的金融危機，有誰要求美國為此承擔後果了嗎？」

耿爽強調，美國的一些人必須要清楚，他們的敵人是病毒，不是中國，國際社會只有同仇敵愾、團結合作，才能戰勝病毒，一味地攻擊抹黑他國，不能挽回浪費的時間和逝去的生命，「我們希望美方的這些人尊重事實、尊重科學、尊重國際公論，停止對中國的無端攻擊指責，停止發表不負責任的言論，多聚焦國內抗疫，多推動國際抗疫合作。」

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