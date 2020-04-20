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敦睦艦隊出訪誰拍板？　張哲平：海軍司令部決定

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▲▼立法院堵訪 國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，但各界質疑究竟是誰決定要艦隊出航，對此，國防部副部長張哲平20日於立法院表示，權責在海軍司令部，相關計畫由國防部核備，沒有報到外交部，也沒有報到中央疫情指揮中心。

張哲平20日列席立法院司法及法制委員會時表示，敦睦艦隊決定出訪的權責是在海軍司令部，相關計畫係由國防部核備，是海軍司令部自己的決定，其他部會並不知道，所以沒有報到外交部，也沒有報到中央疫情指揮中心。

國民黨立委李貴敏質詢時詢問，本次敦睦出訪未如外傳，跟外交部沒關係？張哲平回應，是由海軍司令部決定。李再追問「外交部都不管？」張哲平說，此計畫前一年9月就必須傳送資料到相關單位，因此去年就決定。

李貴敏詢問，正值疫情當下，此行國防部也沒有知會外交部？沒有討論要去不去？張哲平則說，這一次決定的單位是海軍司令部，要報到國防部核備，國防部沒有報到外交部，也沒有報到疫情指揮中心。

張哲平說明，遠航敦睦歷年來都是計畫性重大工作，會提前在前一年規劃，擬好要去那些國家，外交部是在規劃階段提供連繫協助，至於疫情發生後，艦隊抵達帛琉前曾和外館確認，當時帛琉也沒有疫情。

國民黨立委溫玉霞也詢問，靠岸後官兵只有在船上隔離6天，為什麼不是下船後還要再隔離14天？張哲平回應，是比照農委會漁業署頒布漁船、貨船入境規定，只要在最後一個停留點，航行超過30天到達國內，填報健康史就能入境，至於停6天是因為3月9號離開帛琉，到台灣才9日不符合規定，因此再停6天，經過量體溫等檢查後，才讓他們下船。

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