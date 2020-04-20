洪孟楷怒指丁允恭「燒國旗T」汙衊中華民國　蔡清祥：由相關單位認定

▲洪孟楷質詢蔡清祥。（圖／翻攝國會轉播）



政治中心／綜合報導

總統府發言人丁允恭20日上午受訪時，身穿一件「火燒國旗」的上衣，被國民黨立委洪孟楷砲轟。洪孟楷隨後也在司法法制委員會上要求法務部長蔡清祥立案處理，是否有意圖汙衊中華民國，不過蔡清祥僅表示「要由相關單位認定」。

洪孟楷質詢提到，總統府發言人丁允恭受訪說明艦隊染疫事件，卻身穿一件黑色衣服讓全民傻眼，上面圖示很明顯是拿打火機燃燒青天白日滿地紅國旗，這是否有意圖侮辱中華民國？

蔡清祥表示，這不應該啦！有沒有涉及違法，這要由承辦單位認定，有涉及言論自由部分，個案要由相關單位認定，「我不曉得這是個圖案還是有文字。」

▲丁允恭穿「火燒國旗衣」受訪。（圖／丁允恭臉書、記者陶本和攝）



針對洪孟楷的質疑，丁允恭稍早在臉書說明，「因為收到緊急的臨時約訪，所以穿著T-shirt就受訪了。而T-shirt的圖樣引起一些誤解，所以在此做一些說明。」

丁允恭表示，這是台灣當代史戲劇的主題T-shirt，因為站在鼓勵本土文創的角度，所以平時會穿著相關服裝，「我始終都期待，台灣的文化相關產業能夠蓬勃發展，也相信這是我們走向世界的重要契機。」

丁允恭說，這個圖面的主題，是台灣民主化過程中間，相關的抗議場面的抽象式表述，「我想這並不是在侮蔑國家，反而是呈現我們當今民主的得來不易，大家要更珍惜我們共同擁有的國家。」最後，他也對此意外引起了話題，表示非常不好意思，希望不要影響大家聚焦於防疫工作。

▲丁允恭穿「火燒國旗衣」受訪。（圖／丁允恭臉書、記者陶本和攝）