總統府發言人穿「火燒國旗衣」　丁允恭提3說明回應了

▲丁允恭穿「火燒國旗衣」受訪。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人丁允恭20日上午接受媒體訪問時，身穿一件「火燒國旗」的上衣，被國民黨立委洪孟楷砲轟。對此，丁允恭隨後也在臉書回應，這是台灣當代史戲劇的主題上衣，他因為站在鼓勵本土文創的角度，所以平時會穿著相關服裝。

洪孟楷在臉書指出，丁允恭上午受訪說明艦隊染疫事件，卻身穿一件黑色衣服讓全民傻眼，上面圖示很明顯是拿打火機燃燒青天白日滿地紅國旗，「發言人是代表總統發言，這代表總統對於國旗的態度？」

對此，丁允恭隨後在臉書說明，「因為收到緊急的臨時約訪，所以穿著T-shirt就受訪了。而T-shirt的圖樣引起一些誤解，所以在此做一些說明。」

他表示，這是台灣當代史戲劇的主題T-shirt，因為站在鼓勵本土文創的角度，所以平時會穿著相關服裝，「我始終都期待，台灣的文化相關產業能夠蓬勃發展，也相信這是我們走向世界的重要契機。」

丁允恭說，這個圖面的主題，是台灣民主化過程中間，相關的抗議場面的抽象式表述，「我想這並不是在侮蔑國家，反而是呈現我們當今民主的得來不易，大家要更珍惜我們共同擁有的國家。」最後，他也對此意外引起了話題，表示非常不好意思，希望不要影響大家聚焦於防疫工作。

▼丁允恭穿「火燒國旗衣」受訪。（圖／丁允恭臉書）

