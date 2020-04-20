磐石艦台中2確診搭高鐵返家　日期、車次、時間、座位曝光

▲台中市政府公布染疫軍士官的高鐵時間和座位。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中有3名敦睦艦隊軍士官傳出確診，其中2人是搭乘高鐵返回台中，再由家人載或自行坐接駁車，台中市政府20日召開記者會公布，這2人所搭高鐵的日期、車次、時間、位置，衛生局長曾梓展表示，目前3人收治在負壓隔離病房，接觸者也都持續觀察，沒有出現不適，高鐵和巴士都做過消毒，請民眾不用過度恐慌。

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台中市政府20日上午召開「官兵確診案例說明」記者會，市長盧秀燕、副市長黃國榮、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、經發局長張峯源和新聞局長黃國瑋共同出席，市府向外界說明目前因應作為，台中市累計至今，新冠肺炎確定病例有40例。

曾梓展說，案38，15日下船，搭學校遊覽車，從軍營到高鐵左營站，搭乘0136車次，下午2點55分出發，3點37分到達烏日站，位置是3車8A，由家人開車接回家。

案39，15日在高雄下船後，從凹子底搭捷運到左營高鐵站，搭0850車次，下午6點25分的車，7點34分到達烏日站，位置是11車9E，然後搭7點45分，161號高鐵接駁車，8點15分到台中榮總站下車，再由政風處同事載到沙鹿85度C喝咖啡店，從8點半喝到10點半。

至於案40，則是由家人南下開車接他，並未搭乘大眾運輸工具。

吳志超表示，昨天下午已先針對4個場所進行消毒，上午開完會之後，也會安排再次消毒，請各位放心，環保局一定會做好消毒工作。

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