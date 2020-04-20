網傳高雄某醫院敦睦艦確診者曾到過…今停診大消毒！衛生局說話了

▲高雄某醫院全面大消毒 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市衛生局20日再公布第二波敦睦艦隊確診個案足跡共14點，不過前一天網路流傳一份更詳細的行蹤，引發網友討論，沒想到名單內的高雄某間醫院今天卻貼出公告，醫院全面大消毒，全院門診全休診一天，不免引發猜測。據衛生局表示，確診個案的接觸者是醫院裡面的工作人員，但這名接觸者目前正居家隔離中，身體狀況目前是正常，研判醫院風險較高，因此提醒醫院先行來做環境清消，建議可以先停門診。

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▲高雄某醫院全面大消毒 。（圖／地方中心攝）

高雄市府19日公布確診個案足跡共7點，但同天網路卻流傳一份更詳細的行蹤，其中包含不少餐廳和醫院。其中，高雄某間醫院今天貼出公告，醫院全面大消毒，全院門診全休診一天。據衛生局表示，確診個案的接觸者是醫院裡面的工作人員，但這名接觸者目前正居家隔離中，身體狀況目前是正常，但衛生局研判醫院風險較高，因此提醒醫院先行來做環境清消，建議可以先停門診，讓來客數減少。

而衛生局表示也表示，網路流傳資料是初步疫調資訊，僅先供內部防疫參考，待安排消毒。非高雄市正式對外發布的資料，籲請市民朋友切勿轉傳，再發現轉傳者，衞生局蒐證後依法處理。

時間對我們來說完全沒用！

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