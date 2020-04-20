海軍偷跑抓到了！高雄台南疫調出爐「14日就吃飯逛超商」　國防部又被打臉

▲海軍敦睦艦隊4月9日返國，船上官兵揮手向港口歡迎他們歸來的官兵致意。（圖／軍聞社）

記者黃君瀚／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦群聚案已累計24人確診，足跡遍布全台10個縣市，感染源至今不明，外界質疑軍艦停靠左營港的「隔離期」就有官兵偷下船，但國防部嚴正否認。不過根據台南市和高雄市疫調結果，在解封日的前一天，4月14日就有官兵跑到全家超商購物、至餃子館用晚餐。

高雄市府衛生局20日召開記者會，宣布第二波確診個案重要活動地點，疫調共新增14處。值得注意的是4月14日晚間6點30分至7點，有官兵出現在左營區翠峰路上的吳媽媽餃子館家常菜，疑似享用晚餐。

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台南市衛生局20日指出，該市一名30多歲的確診病例，4月14日就曾離開軍艦到附近全家超商購物，15日正式解封下船，再從左營搭乘計程車回到台南住所。

海軍敦睦艦隊於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後在公海航行近30天，4月9日結束行程返回台灣。國防部考量疫情嚴峻，要求官兵和實習生於艦上隔離6天，至4月15日確認艦上所有人員身體健康，宣布解除隔離、放行下船。

高雄市立委劉世芳19日表示，收到左營當地里長爆料，在敦睦艦隊隔離的6天期間竟有官兵下船趴趴走，出現在附近的小吃店和超商，更沒配戴口罩群聚聊天。

根據《聯合報》報導，海軍艦指部對此嚴正否認，駁斥官兵偷跑傳聞，反問「根本沒架梯怎下船？」同時強調沒有任何外人上船，全體人員共744名官兵及實習生。