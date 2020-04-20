殯儀館塞爆「收遺體要等3天」　她被迫在家伴屍冰塊防丈夫發臭





▲女子面臨沒有殯儀館收丈夫遺體的窘境。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名男子疑似感染新冠肺炎去世，妻子想要將他的遺體送到殯儀館冷藏時，卻被告知有可能要等3天。被迫在家伴屍的女子，因為不知道丈夫何時才能送到殯儀館，只好克難用冰塊來防止遺體發臭。

紐約市近來因為新冠肺炎疫情影響，死亡人數過多導致殯儀館與太平間被塞爆，當地57歲女子特雷德威爾(Tami Treadwell)近來便控訴，62歲丈夫安東尼(Gregory Anthony Treadwell)原先以為感冒，被醫生囑咐暫時待在家中，5天後病情卻突然惡化，醫護人員到家中進行急救後仍不幸身亡，然而醫護人員竟然沒把遺體帶走就離開。

不知所措的特雷德威爾，後來打電話詢問法醫，對方卻告訴她，可能得繼續在家伴屍3小時或是3天才會有殯儀館來領取，氣得她傷心控訴當局，「這就是我們的城市，把人民當成狗屎在對待，這非常不人道，白思豪（紐約市長）你應該感到羞愧」。

特雷德威爾18日中午接受媒體採訪時表示，「他的遺體仍然在這裡，我不得不放上冰塊，完全不知道該怎麼辦」，家人後來向20多家殯儀館狂打電話後，好不容易找到一家位於紐澤西州恩格爾伍德市(Englewood)的殯儀館能夠收留遺體，她心疼丈夫生前即使抱病也辛苦工作，死後卻無法得到善終。

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