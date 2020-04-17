逝世7年仍然思念亡妻！　深情男用她生日贏842萬元：我的守護天使

▲男子因為思念亡妻，所以用對方的生日買樂透。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州(Nebraska)一名男子近來用亡妻的生日買彩券，結果竟然贏得Pick 5彩券大獎美元28萬元（約台幣842萬元），他領獎時以感性口吻感謝妻子，認為對方是他的守護天使，更特別的是這已經是他人生中第二次贏得大獎。

居住在金博爾郡(Kimball)的皮爾森(Brian Pearson)，妻子雷巴(Reba)7年前因罹癌逝世，仍然思念對方的他上月28日購買彩券時，選擇了對方的生日（11/29）與去世日期（04/07/13）等數字，結果開獎時，他聽說居住地有人贏得大獎，結果一檢查那個人就是自己。

皮爾森領獎時坦承，這不是他人生第一次中獎，之前購買科羅拉多州的刮刮樂時，也曾贏過美元2.5萬元（約台幣75萬元），如今再次贏得大獎，他感性表示，妻子是一個樂善好施的人，總是對別人的事情十分熱心，是他最好的朋友，「妻子就像是我的守護天使」。

'Guardian angel' delivers $280,000 lottery win for western Nebraska manhttps://t.co/VFQmXe0LLJ — Kearney Hub (@KearneyHub) April 3, 2020

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