　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

門口標示「我家有病童」！　她目睹好心外送員仔細消毒包裹：好感動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

門口標示「我家有病童」！　她目睹好心外送員仔細消毒包裹：好感動。（圖／翻攝自twitter／Carrie blasi）

▲看到外送員字條讓她十分暖心。（圖／翻攝自twitter／Carrie blasi

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續擴散，美國佛州一名女子擔心患有自體免疫疾病的11歲女兒容易染疫，特別在門口放了牌子標示，希望能提醒來送貨的外送員，沒想到一名外送員發現訊息後，特地用消毒液仔細幫包裹消毒，還附上字條祝福她們一家平安，溫暖的舉動令她感到窩心。

居住在博卡拉頓(Boca Raton)的49歲女子布拉西(Carrie Blasi)，因為女兒艾瑪(Emma)患有1型糖尿病，若是感染病毒容易有高死亡風險，所以在門口放了牌子告知，結果6日收到包裹時意外發現，上面留了一張字條寫著，「我一看到你家門上的通知後，便把你的包裹消毒過了，注意安全」。

布拉西將故事分享至推特上後，讓28歲外送員布拉德肖(Justin Bradshaw)的善行在網路上爆紅，監視紀錄器還拍到，他看到字條後，特別返回車上拿了紙巾和消毒液，仔細將包裹消毒後才放下。

布拉西透過網路得知布拉德肖身分後，為了感謝還在網路上發起#BeLikeJustin的活動，希望能鼓勵社會多點正能量，上週她透過視訊親自向對方道謝，「我們全家都太感謝你了，非常謝謝你所做的一切」。布拉德肖則謙虛回應，當時他只是想到自己的女兒諾瓦(Nova)，因為是早產兒從小十分體弱，所以理解為人父母的心情。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
快訊／國道1號4車連環撞！大貨車司機「慘卡車頭」送醫
閃亮亮泳衣中間挖空「E級豪球掉出」0修圖照曝！前任黃包包反應
就是現在！慶台灣二度0確診　超商限8小時大杯熱美式、拿鐵買1
昨和WHO通過電話！張上淳曝「他們對台灣這件事最好奇」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

再隔離1天就能回家！　門被3室友反鎖...他衝動跳8樓「結果是陰性」

剛生小孩疫情卻害他失業　新手爸爽中樂透9千多萬「每月可領37萬」

帶死去患者家屬去隔離　醫生慘被150鄉民亂石狂砸滿身是血！

監獄擔心群聚感染讓他提早出獄　「隔天就犯下殺人案」再被關

禁足在家93歲阿嬤向外求救「需要更多啤酒」　圓夢獲150罐盡情喝！

邊境被封無法回國！　泰男狂走路2天跳海「從馬來西亞游回來」

宏都拉斯深夜「規模6強震」！震源落在加勒比海…未發海嘯警報

首位脫北議員！北韓前駐英公使太永浩當選　進駐南韓「天龍國」

門口標示「我家有病童」！　她目睹好心外送員仔細消毒包裹：好感動

西班牙推行「無條件基本收入」　每月給人民一萬四過難關

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

杜力、戴維斯「黑人身分」為台發聲 怒嗆譚德塞該做事：別在那哭哭！

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

女選手《DD52》表演「可愛→熱舞」　楊丞琳、潘瑋柏驚呆：大反差耶！

周杰倫隔空將「珍珠移轉」　驚呆現場所有人...黑人驚呼：真的假的!?

宏都拉斯深夜「規模6強震」！震源落在加勒比海…未發海嘯警報

首位脫北議員！北韓前駐英公使太永浩當選　進駐南韓「天龍國」

門口標示「我家有病童」！　她目睹好心外送員仔細消毒包裹：好感動

西班牙推行「無條件基本收入」　每月給人民一萬四過難關

醫院病床數吃緊！東京把輕症及無症狀患者直接送飯店

WHO預測：若放任病毒「雪崩般肆虐」非洲…釀第4波疫情反噬歐美

再隔離1天就能回家！　門被3室友反鎖...他衝動跳8樓「結果是陰性」

東京近600起病患遭拒收　有發燒者連續被40家醫院打搶

「除非疫苗問世」！洛杉磯市長：2021前恐沒音樂與體育等大型活動

老爸切斷WHO金援挨批　川普大兒子狠酸：CNN該改名「習NN」！

宏都拉斯深夜「規模6強震」！震源落在加勒比海…未發海嘯警報

窗外留一團紙包屎…調監視器「兇手是浪貓」　低頭折紙萌樣曝光！

台版「愛的迫降」攏係假　台女誤信美軍官…22萬險飛了

快訊／北市永樂市場附近男子尾隨搶錢！　推倒婦人落跑

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」...醫院一查超標900倍

消費Kobe的死？美國周刊曝凡妮莎近況　她怒回「請停止」質疑消息來源

SBL／簡偉儒豁出去拚了　G2盼替璞園止敗

老爺越野休旅Land Rover Defender榨「美式跑車狂野聲浪」

「來自台灣」記者張經義涉違兩岸條例　陸委會將查處...最高罰50萬！

逆襲！上映3個月只剩3家戲院「登上台北票房冠軍」　網跪了：神片必朝聖

插腰＋屁股側邊翹修飾身形曲線　網紅示範10招比基尼拍照技巧

國際熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

白宮：台曾通報人傳人遭WHO已讀不回

何晶：我欠台灣總統一個道歉

清水中體液沒賺還倒賠　全球最知名「泳池」退役

大阪醫護「穿垃圾袋」當防護衣！　台灣火速捐1.2萬件雨衣

川普撤資WHO　譚德塞似乎找到新金主！

全球增至13萬死　204萬7731例確診

中國水壩阻斷湄公河　泰國水位暴降3公尺

全球首宗「屍傳人」！泰國法醫疑遭大體感染病逝

議程竟沒列疫情討論　WHO公告又急撤

美國暴增3.1萬例確診！13.3萬人魂喪疫病

歐盟回應川普暫停對WHO金援：深表遺憾

更多熱門

相關新聞

桃機4/17起　關閉20個登機門

桃機4/17起　關閉20個登機門

新冠肺炎肆虐，桃園機場14日第一航廈入境旅客掛零，航班數也僅剩一到兩成。桃機公司表示，明（17）日中午12時起，將停用包括第一航廈A1-A5、B1-B5、第二航廈C6-C10、D6-D10共20個登機門。各航空公司、地勤作業單位仍於目前航廈，毋須搬遷，各項作業不受影響。

國防院：中國對台動武可能性低

國防院：中國對台動武可能性低

2公股行庫簡訊通知降息方案　顧立雄要求銀行配合辦理

2公股行庫簡訊通知降息方案　顧立雄要求銀行配合辦理

華航擬修飛機塗裝　加入台灣元素

華航擬修飛機塗裝　加入台灣元素

四度挑戰！桃機第三航廈年底發包

四度挑戰！桃機第三航廈年底發包

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情外送員包裹消毒Carrie BlasiJustin Bradshaw北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

說不出「台灣」！德100萬片口罩到手竟取消捐贈儀式

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

新iPhone SE終於亮相

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

被通知有狗外找　見走丟汪險飆淚

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

600萬瑪莎拉蒂撞爛！輔仁男大生家境曝光

影／川普斷金援　譚德塞回應了！

討債人持「榔頭、空氣衝鋒槍」狂毆　警抓到了　

台中女爽賣口罩1片14元！貨源竟是國家隊

貼圖限時免費快下載！　LINE超可愛「熊大健康防疫貼圖」上架

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

被問孤立台灣　WHO：那是UN決議

更多

最夯影音

更多
台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了
街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

街頭狠殺小燈泡！王景玉確定逃死 最高法院駁回上訴「無期徒刑定讞」

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

熊熊「超誠意爆乳」跨坐KID.小鬼身上　天堂路拚命狂奔...視角好邪惡～

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

楊丞琳真的登上《綜藝玩很大》！！　穿紅隊衣服現身300集「錄2天1夜」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面