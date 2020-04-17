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99歲爺爺「助行器繞花園」走完100圈　全球53國人狂「斗內」為醫護募6億元！

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▲▼英國99歲老爺爺摩爾(Tom Moore)，16日扶助行器走完100圈，成功為NHS醫護人員募得台幣6億元。（圖／路透社）

▲老爺爺穿著軍服，完成走完100圈的壯舉。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓許多醫護人員在前線辛苦抗疫，英國一名99歲二戰老兵為了感謝所有醫護人員的辛勞，決定在他100歲生日前，使用助行器在自家花園走完100圈來為國民保健署(NHS)募款，活動獲得全球53國／地區民眾支持，如今他終於完成壯舉，募得英鎊1,765萬元（約台幣6億多元）。

居住在貝德福郡(Bedfordshire)馬斯頓莫爾汀(Marston Moretaine)的99歲老翁摩爾(Tom Moore)，是參與過二戰的退伍英雄，退伍後由於髖部骨折與癌症等身體狀況，多次受到醫護人員照顧讓他感念在心，即使如今已是99歲的高齡也決定挺身而出，要用自己的行動來為醫護人員募款。

走路得依賴助行器的摩爾，希望在他4月30日的100歲生日前，每天能在25公尺長的花園內走10圈，以達成最後走完100圈、全程2500公尺的目標，沒想到影片po出後許多人被他的精神感動，在網路上成為爆紅人物獲得廣大支持，還被許多媒體爭相報導，甚至獲得英國首相強生(Boris Johnson)以及王室成員的讚賞。

摩爾16日帶著燦爛笑容正式宣布，已經提早走完100圈，而且原本預計要募得英鎊1,000元（約台幣3.7萬元）的目標也被打破，截至目前為止募款金額高達英鎊17,65萬元，對於自己所引發的效果謙虛回應，「我很驚訝能獲得如此的榮幸，真的難以置信，我不認為自己是全球偶像，只是一個在自己花園繞圈的老爺爺」，為了不負大家對他的支持，未來也會繼續走下去。

▼老爺爺表示未來還要繼續走下去。（圖／路透社）

▲▼英國99歲老爺爺摩爾(Tom Moore)，16日扶助行器走完100圈，成功為NHS醫護人員募得台幣6億元。（圖／路透社）

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