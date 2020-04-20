海軍確診曾到「新竹風景區2小時」　地點曝光！他：全程都戴口罩



▲新竹縣峨眉湖是許多民眾喜愛造訪的旅遊地點。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

日前海軍敦睦艦隊中有確診個案表示曾到「新竹某風景區」，新竹地區民眾也不斷詢問足跡，經縣政府表示，該名確診個案於17日(五)下午曾前往峨眉湖遊玩，全程皆配戴口罩，由於該地區為戶外環境，且該個案行經的相關地點，皆已完成消毒，縣府表示，轄區內所有風景區都有消毒大隊定期環境消毒，請民眾安心。

竹縣府公布個案足跡史如下：

該確診個案於4月17日(五)下午約2點到4點多前往峨眉湖遊玩，全程皆有配戴口罩，行徑路線為戶外開放空間，經過吊橋的入口處攤販，以及吊橋附近的餐廳戶外用餐區用餐，是友人入內點餐，個案並沒有與人接觸，上述行經路線風景區屬戶外場所，非密閉空間。

縣府表示，目前本縣沒有海軍敦睦艦隊的接觸者被匡列及列管的名單，而該個案行經的相關地點，皆已完成消毒，縣政府也提醒民眾，轄區內所有風景區皆有消毒大隊定期環境消毒，但民眾在室內仍務必保持至少1.5公尺、室外至少1公尺以上的社交距離，並正確佩戴口罩，做好個人衛生禮節，以維護自己與他人的安全。

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