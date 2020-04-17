首死病患在他醫院...醫生確診陷入昏迷16天　醒來震驚「世界全變了」





▲美國疫情最早是從華盛頓州爆發。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，美國華盛頓州一名健康醫生確診後，號稱從不請病假的他身體狀況卻急速惡化，最後得戴上呼吸器整個人陷入昏迷，16天他醒來發現整個世界因為疫情變得完全不一樣，讓他有宛如隔世的震撼感。

在柯克蘭市(Kirkland)擔任急診醫生的45歲男子帕吉特(Ryan Padgett)，2月底得知美國首宗死亡的確診病患就在所任職醫院，結果號稱從沒請過病假的他，3月7日開始出現頭痛和肌肉痠痛等症狀，2天後出現發燒、咳嗽症狀，後來於上月13日確診成為該國首批感染病毒的醫護人員之一。

▲柯克蘭市養老院成為疫情重災區。（圖／達志影像／美聯社）

病情急速惡化的帕吉特，後來被轉到西雅圖市中心附近的瑞典醫療中心(Swedish Medical Center)接受治療，然而這段期間他卻完全沒有記憶，有記憶時已經是16天以後的事，「我一點記憶都沒有，但顯然我有特別交代未婚妻康妮(Connie Kinsley)重要文件在哪裡，醒來時人在瑞典醫療中心，已經是16天後的事了」。

對於自己醒來後所面對的世界，帕吉特表示，「我感覺像是小說《李伯大夢》的主角溫克爾(Rip Van Winkle)，做了一場夢醒來發現世界因為疫情而封鎖，變得完全不一樣了」，原定5月16日舉行的婚禮也得延後，不過他和未婚妻對此不擔心，「當你和我一樣大難不死後，會覺得很多事都只是人生的點綴，不需要太在意。」

“You can’t lay flat, or you start gasping for air," said Dr. Ryan Padgett, one of the first 2 emergency room physicians in the U.S. to be hospitalized in intensive care with the coronavirus. He was on the brink of death. Now he’s recovering at home. https://t.co/FAYa5RLsCQ — The New York Times (@nytimes) April 14, 2020

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