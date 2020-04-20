海軍24確診吳崢舉「遼寧艦隊」力挺國防部　「國防不能一天空窗」

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動進行消毒。（圖／國防部提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

海軍敦睦艦隊24官兵確診，到底是在哪裡染疫、國防部是否有疏漏，都是民眾現階段關注的焦點。對此，前時代力量黨員吳崢19日晚間在臉書PO文力挺國防部，他認為，越是非常時刻政府的運轉越不能中斷，況且敦睦艦隊也不是完全沒有針對疫情進行調整，大家沒有必要無限上綱檢討為何要出航。

吳崢在文章一開頭先解釋，部分民眾質疑為何一般人不能出國，軍艦卻可以出航，這是因為軍隊不是一般人，考量到疫情狀況，多數社會活動可以暫停，但國防和外交不能整天都是空窗，「這是很基本的道理」。

▲吳崢PO文挺國防部。

「越是非常時刻，政府運轉越不能中斷，這相信大家都能體會。」吳崢認為，敦睦艦隊因應疫情已進行任務調整，排定出訪的友邦全都取消了，只前往零確診的帛琉，況且日前遼寧艦隊才「高調」巡弋過台灣的東部海域，要怎麼在疫情期間維持海軍的演訓能量，其實很複雜卻也是必要的，「無限上綱檢討艦隊為何出航是因噎廢食，沒有必要。」

不過，大部分的網友看完吳崢的文章，紛紛留言表示，民眾在意的點不是軍艦出航，而是後續的防疫有沒有做好，「真的會在意說，為什麼政府有配發口罩給他們，但他們全程都沒有戴呢？回來還趴趴走？」、「在意的點是沒有檢疫14天」、「船上有人出現症狀卻沒有立即警覺，還在高雄趴趴走，應該才是大家最在意的點吧」。