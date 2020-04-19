快訊／敦睦艦隊有100多名高雄人！韓國瑜直播說話了　曝5項緊急決策

記者趙蔡州／綜合報導

海軍敦睦艦隊24人確診，其中有8人都在高雄市，高雄市政府19日下午緊急召開防疫會議，討論防疫措施與做出數項決定。市長韓國瑜19日晚間在臉書直播強調，「我們要求指揮中心，務必趕緊提供資料，讓民眾了解這些官兵所到過的地點，唯有中央地方齊心協力，才能有效對抗疫情。」

▲敦睦艦隊700人「有100多高雄人」，韓國瑜晚間直播詳曝5項防疫措施。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

市長韓國瑜19日晚間在臉書直播說，高雄市數月內在防疫上相當努力，新冠肺炎本土感染一直維持在零，不料現在出現敦睦艦隊確診的防疫破口，「我們也不得不面對它，所以政府19日下午緊急召開防疫會議，並且做出了幾項重大的決定。」

韓國瑜表示，敦睦艦隊24人確診，其中有8人在高雄，針對8人到過百貨公司、球館、郵局與賣場等7個地方全部消毒，消毒後經由相關單位檢查後，最快21日才能繼續營業，至於夜市部份雖然是開放性的空間，但相關單位也會開始進行消毒動作。

▲國軍對盤石艦進行消毒作業。（圖／國防部提供）

他透露，敦睦艦隊700多人之中，有100多人都是高雄人，請中央指揮中心要給予協助，盡快提供相關的名單資料，「我們必須現在開始展開部署，防疫從嚴」。

他強調，這一次的敦睦艦隊事件，防疫層級上一定要比照鑽石公主號，政府一定要發布細胞簡訊提醒民眾，讓民眾了解官兵到過的地點，唯有中央地方齊心協力，才能有效對抗疫情。

韓國瑜總共點出5項措施，包含針對確診8人到過的地方消毒、請指揮中心給予敦睦艦隊名稱，高雄相關單位才可以展開部署、請指揮中心告知確診者的足跡、防疫層級上一定要比照鑽石公主號、未來將針對高雄市所有運輸系統進行大消毒。