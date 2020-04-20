支援武漢有功！江西一醫院獎醫護36萬　順帶14天有薪假





▲在2月份湖北疫情嚴峻時期，大陸各省市均派出醫療隊支援。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

隨大陸各省市「援鄂（湖北）醫療隊」陸續返回駐地，地方紛紛祭出高額獎勵慰勞「有功人員」。以江西萍鄉贛西一間腫瘤醫院為例，祭出每人最高8萬6666元（人民幣，下同，約合新台幣36.79萬元）的獎金，在網路上引起討論，有人認為「很實在，很羨慕」，但也有人坦言，「金錢在生命面前一文不值。」

據《北京青年報》報導，該醫院設置高額獎金，主要是對院內3位援鄂醫護人員精神的讚許，也是對他們家屬在背後默默付出的感謝。因此，在4月8日醫療隊回家後，當地甚至由交警鐵騎開道、全程護航，民眾夾道歡迎。

在後續的迎接儀式中，工作人員直接用托盤，現場頒發每人厚厚一疊86666元人民幣的現金獎勵。其中，獎金共分為3部分，一是對援鄂的英雄獎勵66666元，二是對其家屬的獎勵10000元，三是家庭旅遊的支持基金10000元。

此外，每位援鄂醫護人員還有14天的帶薪假期，直系親屬還可以在醫院食堂全年免費吃自助餐，獎勵他們從2月11日到4月8日，支援湖北隨州57天的辛勞。

對此，有網友直言，「獎金很實在，很羨慕」，但也有人說，「金錢在生命面前一文不值，醫務人員拿生命衝鋒陷陣，值得回報。」認為拿自身健康、性命在救人的醫護人員付出很難用金錢衡量。

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