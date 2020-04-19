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快訊／政戰學院2人確診　國防大學公布「行動足跡」

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▲▼台灣昨日新增三名新冠肺炎確診案例,其中兩人是國防大學政戰學院實習生,政戰學院隨即宣布即日起全校停課兩周,進入校門之所有人員一律量額溫並以酒精消毒雙手,國防大學復興崗校區,募兵,國軍,軍校,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣18日新增3名新冠肺炎確診案例，其中2人是政戰學院實習生。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

國防大學政戰學院2人確診，但未全校停課，引起外界疑慮。國防大學19日晚間回應，2人返校處理事務僅停留1小時，活動範圍及接觸人員也只在政戰學院，基於防疫考量將停課2周，相關區域已由化學兵消毒完畢。

國防大學說明如下：

一、本校區分率真、中正嶺及復興崗校區等3處，分屬桃園八德、大溪及臺北北投行政區，本次停課為復興崗校區政戰學院。

二、政戰學院2位確診案例，經查返校處理事務，停留約1小時許，其活動範圍及接觸人員僅限於政戰學院生活區，接觸人員均已完成區隔管理；另今日衛福部疾管署及臺北市衛生局專員蒞校疫檢，評估交叉感染風險低，今日已由第33化學兵群加強消毒作業，落實防疫管制。

三、復興崗校區除政戰學院外，仍有其他單位共駐，基於校區幅員較大，且各單位有各自活動區域，除辦理共同性活動外，平日生活及教育訓練均各自運作。

四、為避免政戰學院師生群聚感染風險，自明(20)日起停課2週；休假學生實施居家自主健康管理14天，與確診者接觸人員，則於學校隔離區，實施區隔單人自主健康管理14天。同時採取「停課不停學」措施，藉遠距教學系統、數位學習平台實施授課，維持教學正常。

國防大學強調，本校賡續依中央流行疫情指揮中心及國防部政策指導，做好防疫各項作為，確保師生身體健康及受教權益。

▲▼陸軍33化學兵群執行政戰學院校園消毒作業,國軍,化學兵,消毒。（圖／國防部提供）

▲陸軍33化學兵群執行政戰學院消毒作業。（圖／國防部）

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