新北20日大兵推！若爆社區感染「市民禁足21天」　3大慘況曝光

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近日從2日零確診到1天21人感染，激增的人數讓各界相當憂心。新北市政府官員表示，新北市20日將舉行防疫動員兵推，讓第一線工作人員熟悉SOP，請民政局、消防局及相關局處盤點物資、整合資源，做好最壞打算與最好準備，若一旦爆發社區感染，新北將擴大管制，要求民眾在家「禁足」21天。

新北市長侯友宜14日表示，目前國內疫情趨穩，但全球疫情尚未疏緩，防疫只能「過」不能「不及」，新北市20日將舉行防疫動員預演，請民政局、消防局及相關局處盤點物資、整合資源，透過全民防衛動員機制進行兵棋推演，做好最壞的打算與最好的準備，全面備戰。

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其實新北市3月中就已經盤點各局處資源，提前做好「封城」的準備，侯友宜多次強調「中央可能只給地方政府一兩個小時準備」，一旦中央發布封城命令，新北市各局處、各單位在相關物資上調配，北北基桃人力物力相互支援的流通橋樑、連接處都已盤點好，預先建立標準機制。

▲新北市20日將進行兵推，演練一旦爆發社區感染，相關單位將如何運作。（圖／記者林敬旻攝）

根據《中央社》報導，新北市政府官員表示，籌備兵推時剛好碰上台灣零確診，讓民眾以為疫情趨緩而外出旅遊，甚至質疑為何要依最壞打算兵推，現在隨敦睦艦隊官兵確診爆增，顯示出疫情的不確定性，更是最佳兵推的時刻，否則等到疫情更嚴重，中央下令擴大管制，地方可能還都不知該怎麼執行。

兵推推演共分15議題45項目，新北市人口密集區一旦發生嚴重社區感染，市政府將立刻擴大管制，達成「高度管制」與「低度活動」2項目標，全市29區除必要的警消人員、公務員、民眾獲核定出外採購民生物資者等，其餘民眾均「禁足」21天不得外出，屆時除必要民生外，商業活動將停止，而且大眾運輸工具也會減班。