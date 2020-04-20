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沒勞保也能改領1~3萬「救助金」！　申請核定後最快24hrs發放

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雙向行穿線,斑馬線標字,箭頭提示行走方向,威秀影城前,增加45%穿越速率,行人,過馬路（圖／記者季相儒攝）

▲不適用產業紓困或無勞保的民眾，可向衛福部申請急難救助金。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）衝擊產業，各部會針對轄管行業紛紛祭出紓困方案，不過，部分不適用產業紓困或無勞保的民眾，也可以選擇向衛福部申請1~3萬「救助金」救急，核定24小時內就會發放。衛福部表示，這次因應疫情有規劃簡便申請表，原則上對象以不重複領取紓困補助為主。

過去衛福部都有編列相關預算，針對遭逢一時急難的民眾，及時給予救助使其得以渡過難關，迅速恢復正常生活的臨時救助措施。衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如說，這次原先是編列2.3億，但這次因應疫情，在特別條例通過後有再額外匡列7800萬元，提供給民眾申請使用。

請繼續往下閱讀...

蘇昭如進一步解釋，這次疫情影響，行政院對於各產業都有編列相關紓困金，包含經濟部、勞動部、交通部等等，不過像是路邊舉牌、賣玉蘭花的勞工，因為沒參加勞保，不適用各部會的產業紓困及勞保補助，就可以來向衛福部申請救助金，原則上以不重複請領各部會的紓困補助為主。

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午。（圖／記者李毓康攝）

▲針對需要紓困的民眾，申請核可後最快24小時內就可撥款1~3萬。（圖／記者李毓康攝）

衛福部3月時也有跟各地縣市政府討論，針對受到疫情影響的民眾會提供簡便申請表，加快申請程序。民眾申請之後，會由訪視小組去訪視申請人家戶狀況，核定之後就會發出1~3萬元的救助金，需要的民眾現在就可以向所在地的地方縣市政府提出申請。

根據衛福部公布方案，若負擔家庭主要生計者死亡、失蹤、罹患重傷病、失業或因其他原因無法工作，導致家庭生活陷於困境，可申請「速訪、速核、速發」的急難紓困：通報後24小時內訪視小組即會進行實地訪視，送核定機關當日核定後24小時內發放關懷救助金1至3萬；若經過認定屬急迫個案，訪視時將立即先發給新台幣5000救助金。

若想詢問急難紓困、急難救助等各類社會福利問題，可撥打「1957」專線，每天上午8點至晚上10點會有人員提供專業諮詢服務。

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