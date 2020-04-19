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從一罩難求到「供應全球 」 這個地方...兩個月內產能飆升600倍

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▲▼ 廣東,口罩生產。（圖／翻攝 中新網）

▲「製造大省」廣東神速生產口罩，兩個月內，日產量從10萬片飆到6000萬片。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

疫情爆發後，大陸一度鬧口罩荒，但短短兩個月內，「製造大省」廣東神速生產口罩，日產量從10萬片飆到6000萬片，產能快速提高600多倍。外界也分析，廣東省短時間內，讓相關企業轉產熔噴不織布、鼻梁條等重要原材料，打通產業鏈上下游，30天生產100台口罩機，成為產能提升的關鍵。

根據大陸官媒中新社報導，疫情發生後，大陸原材料短缺，口罩需求激增，導致熔噴不織布供不應求，價格由原來一噸2到3萬元（單位：人民幣，同下）飆升至30萬元以上。為了解決燃眉之急，廣東政府從廣州、佛山、東莞3地協調，解決18個市和澳門的熔噴布不織布緊急供應。

▲▼ 廣東,口罩生產。（圖／翻攝 中新網）

▲中山大學粵港澳發展研究院教授、廣東省創新戰略研究會會長陳廣漢。（圖／翻攝 中新網）

廣東目前擁有40個大類工業行業，進入世界500強13家企業中，有6家是製造業企業。在產業優勢，中山大學粵港澳發展研究院教授、廣東省創新戰略研究會會長陳廣漢也指出，「口罩生產有供應鏈問題，涉及很多原材料和配套設施。廣東是製造業大省，企業的生產配套能力很強。」

根據廣東省政府官網公布消息，2月到3月中旬，廣東累計生產的口罩機佔到同期全大陸產量的8成，口罩、口罩機、貼條機、膠條4類物資也是生產第一。最重要的關鍵，企業即時轉產，在廣東無論是機器人公司，還是汽車廠，生產車間內都有口罩生產線正在運轉。據官方統計，廣東口罩生產企業從1月底的2家增加到目前的600多家。

▲▼ 廣東,口罩生產。（圖／翻攝 中新網）

▲大陸最大的電動汽車製造商比亞迪「快速轉身」為全球最大的口罩生產商。（圖／翻攝 中新網）

陳廣漢表示，「廣東企業大部分都是民營企業，市場的反應能力比較靈敏，可以隨時根據市場變化提供產能。」舉例大陸最大的電動汽車製造商比亞迪「快速轉身」為全球最大的口罩生產商。比亞迪從12個事業部的3萬多名工程師中，抽調十分之一組成技術攻關團隊。一星期內，就完成口罩機研發製造，不到30天建成100條口罩生產線。

目前，比亞迪口罩日產量已達到1500萬片。除了比亞迪，廣汽集團、工業富聯、格力電器等企業也紛紛轉產口罩，使得廣東口罩產能進一步提升，目前已出口到歐盟、美國、烏克蘭、菲律賓等國

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