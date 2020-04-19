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北京公布防疫新規　「8種人」強制核酸檢測

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲自北京入境旅客需強制核酸檢測。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

為落實「外防輸入、內防反彈」的防疫要求，北京公布新一波核酸檢測規定，共有8種人須強制接受核酸檢測，當中包含自北京口岸入境人員、出差返京的公家機關人員等。此外，為因應檢測需求，北京全市核酸檢測機構已由2月初的17所增至50所。

北京市衛生健康委員會19日舉行記者會，新聞發言人高小俊在會上公布須強制接受核酸檢測的八類人員。第一是新冠肺炎病例和密切接觸者，對北京市新冠肺炎確診病例、疑似病例、出院第2周和第4周的復診和隨訪患者、病例的密切接觸者進行核酸檢測。

第二是發熱門診就診人員；第三是針對有流行病學關聯和呼吸道症狀的患者，住院前需進行核酸檢測；第四是經北京口岸入境的人員，全部進行核酸檢測，而在京外第一入境點隔離觀察未滿14天，解除隔離觀察到京人員同樣接受檢測。

▲北京,新冠肺炎,新冠病毒,地鐵,口罩。（圖／路透社）

▲北京宣布對八種人強制核酸檢測。（圖／路透社）

第五是武漢返京的人員，在北京隔離期滿前需要復檢核酸；第六是在北京工作的中央和國家機關的出差人員，自境內低風險地區返京後，需隔離觀察並進行核酸檢測。

第七是外地到北京的人員，須持當地7天內核酸檢測陰性證明，若是到北京從事商務活動，且當地無法進行檢測的人員，可入住各區指定的酒店賓館並進行核酸檢測；第八則是高三初三年級外地返京和入境進京師生員工須全部隔離觀察14天，並進行檢測。

《中新社》報導，北京相關部門已就檢測工作進行安排，上述措施也會根據疫情形勢變化情況適時調整。目前，北京全市核酸檢測機構已由2月初的17所增至50所，可適應當前檢測需求。

 
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