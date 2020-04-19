恐怖！騷擾電話掌握完整病史　6685人個資「網友看光光」　

▲大陸青島膠州發生個資外洩事件，6685人受害。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者任以芳／綜合報導



近日，大陸青島膠州發生嚴重的個資外洩事件，有民眾爆料，社交微信群流傳一份6685人進出醫院的名單，不少人還接到各種騷擾電話。當地警方立刻展開調查，今（19日）宣布破案，逮捕涉嫌盜取、轉傳名單的三名主嫌。

根據人民日報指出，被流傳的文件，包含就診人員名單，還被分門別類舉列在膠州市的12個街道和鄉鎮，名單中的姓名、身份證號、電話、家庭住址、就診類型非常詳細，總共涉及6685受害人，嚴重危害個人資訊安全，大批受害者上網申訴，要求警方查出洩露源頭，並及時向社會公佈。

▲涉案人行工作之便，轉傳上千人名單到私人群組，造成網路廣為流傳。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

膠州警方13日接獲檢舉後展開調查，一周後宣布破案。據了解，29歲的嫌疑人葉姓男子因工作性質，接到人員名單後，私下轉發到自己公司微信群，該群內的薑姓男子又名單資訊轉發到私人家人群，其家人又繼續轉發傳播。另外，涉案的張姓女子因工作來往，接觸到名單，轉發到家人微信群，其家人又繼續轉發傳播。

目前，這3名涉案人的行為，造成不良影響。名單上普通老百姓的個資被潘在陽光下，甚至在網路上被迅速轉發，嚴重侵犯個人隱私，膠州警方依據大陸《治安管理處罰法》的相關規定，依法對給予行政拘留的處分。