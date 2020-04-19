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黑龍江確診暴增 　陸大使批「帶病毒歸國令人不齒」....網戰翻

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我們想讓你知道…近日，大批在俄羅斯的中國人，經由與俄接壤的綏芬河市返回，導致黑龍江省境外輸入病例大暴增。中國駐俄大使張漢暉表示，有個別中國人「吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的。」結果，這翻言論被網友批評，「非常沒有同理心。」

▲▼黑龍江,綏芬河。（圖／翻攝　中新社、微博　今日綏芬河）

▲從邊境俄羅斯流入的境外輸入病例激增，黑龍江綏芬河市防控壓力大。（圖／翻攝　中新社）

記者任以芳／綜合報導

近日，大批在俄羅斯的中國人，經由與俄接壤的綏芬河市返回，導致黑龍江省境外輸入病例大暴增。中國駐俄大使張漢暉表示，有個別中國人「吃著中俄合作的飯，砸了中俄關係的鍋，是沒有道德底線的。」結果，這翻言論被網友反擊，「非常沒有同理心。」

▲▼中國駐俄大使張漢暉。（圖／翻攝　央視）

▲中國駐俄大使張漢暉。（圖／翻攝　央視）

日前，張漢暉接受大陸官媒央視連線採訪時表示，「個別中國人，通過某種途徑闖關回國，令新冠病毒傳入，打著被俄羅斯遣返的名義，是為逃脫責任，做法令人不齒，道義上是要受到譴責的。」

此話一出，引起大陸網民激烈論戰。有網友直接表示「寒心」、「駐俄大使應該辭職」，「為何剝奪他人回家權利」，還有人質疑張漢暉「怎麼能對自己百姓這樣說話。」不過，也有網友支持嚴格執行監控任務，「不走陸路還能飛回去。」

▲俄羅斯,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲中國駐俄大使張漢暉強調，俄羅斯的疫情有點兇險。（圖／路透社）

張漢暉也強調，新冠肺炎疫情在歐洲爆發之後，俄羅斯疫情防控局勢逐漸緊張。他說，「現在俄羅斯的疫情不僅僅是洶湧，而是有點兇險。」歐洲疫情爆師失控帶給俄羅斯龐大防疫壓力。

另外，談到俄羅斯對華僑華商的政策和做法，大陸有個別自媒體傳出，俄羅斯要驅逐150萬中國人。對此，張漢暉表示，「目前在俄羅斯境內所有的中國人加在一起都不足15萬，哪來的150萬？這個謠造得太離譜了！」

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲黑龍江綏芬河市持續防控，中俄邊境境外輸入病例。（圖／路透社）

張漢暉進一步指出，近期使館的工作深受謠言困擾，謠言的生產者分為兩大類。一種是，某些自媒體搞標題黨，製造是非，不負責任。另外一類是，想破壞中俄關係發展。

目前，中國駐海參崴總領館再次提醒中國公民，切勿嘗試經由綏芬河等陸路口岸回國。如與確診者行程有接觸，要及時隔離觀察及就醫，第一時間通知總領館。

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